Festival al fanfarelor şi o paradă a portului popular pe străzile municipiului Botoşani

Actriţa Rodica Popescu-Bitănescu, cu o carieră de peste 50 de ani, este o legendă a teatrului şi filmului românesc.S-a născut la 5 august 1938, în localitatea Răsuceni, judeţul Ilfov. A absolvit cursurile Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică în 1960, la clasa lui A. Pop Marţian, notează http://www.tnb.ro/. Foto: (c) SANDA BRUMARESCU / AGERPRES FOTO/ARHIVATimp de şase ani, a jucat la Teatrul Naţional din Iaşi, apoi la Teatrul "Barbu Delavrancea" din Capitală.A fost prezentă pe scena Teatrului Naţional Bucureşti, încă din 1966, jucând sub îndrumarea unor regizori precum Horea Popescu, Ion Finteşteanu, David Esrig, Ion Cojar, Andrei Şerban.Rodica Popescu-Bitănescu a debutat în film în 1975 în "Comedia fantastică", în regia lui Ion Popescu-Gopo, potrivit lucrării "1234 cineaşti români", (coord. Cristina Corciovescu, Ed Ştiinţifică, 1996). Actriţa are o bogată activitate în teatru radiofonic, televiziune şi cinematografie. Foto: (c) ADRIAN OLTEAN / AGERPRES FOTO/ARHIVAPopulară interpretă de comedie, a jucat roluri memorabile pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, cele mai recente spectacole fiind: "Rendez-vous" (2001), "Cinci femei de tranziţie", (2003), "Încă-i bine" (2008). Pe scena TNB a mai jucat în: "Castiliana" (r. Horea Popescu, 1966), "Coana Chiriţa" (r. Horea Popescu, 1969), "Îmblânzirea Scorpiei" (r. Mihai Berechet, 1975), "Hagi Tudose" (r. Ion Cojar, 1980), "O batistă în Dunăre" (r. Ion Cojar, 1998), "Legenda ultimului împărat" (r. Alice Barb, 2002), "Aşteptând la Arlechin" (r. Ion Cojar, 2002), "Încă-i bine", piesă cu scenariu şi refgie semnate tot de Rodica Popescu Bitănescu (2008), "Micul infern" (r. Mircea Cornişteanu, 2013).A făcut parte din distribuţia filmelor: "Premiera" (1976); "Eu, tu şi Ovidiu" (1977); "Ciocolată cu alune" (1978); "Dumbrava minunată" (1980); "Am o idee" (1981); "Femeia din Ursa Mare" (1982), "Rămân cu tine" (1982); "Miezul fierbinte al pâinii" (1983); "Sosesc păsările călătoare" (1984), "Zbor periculos" (1984); "Aripi de zăpadă" (1985), "Colierul de turcoaze" (1985); "Cucoana Chiriţa" (1986), "Secretul lui Nemesis" (1986); "Lacrima cerului" (1989); "Harababura" (1990), "Miss Litoral" (1990); "Atac în bibliotecă" (1992). A jucat şi în serialele de televiziune: "Ministerul comediei" (1999), "Cuscrele" (2005), în care i-a avut drept parteneri pe platoul de filmare pe actorii Draga Olteanu-Matei şi George Ivaşcu, "Îngeraşii" (2008).În 2003, Rodica Popescu-Bitănescu, pentru prima dată în tripla calitate, de actor, autor dramatic şi regizor, a pus în scenă spectacolul "Cinci femei de tranziţie" la Teatrul Naţional, care apoi s-a jucat pe diverse scene în cadrul anumitor evenimente culturale. Cinci ani mai târziu a montat pe scena TNB, piesa "Încă-i bine!", după un scenariu care îi poartă semnătura. În mai 2010, şi-a lansat volumul "Teatru", iar în septembrie 2010 a avut loc, la Braşov, premiera unei noi comedii romantice, "Viaţă de cimitir", comedie scrisă şi jucată de talentata actriţă. La Bucureşti, premiera piesei a avut loc la 4 octombrie 2010.În septembrie 2009, în cadrul manifestării "Zilele Bucureştiului", organizată cu ocazia aniversării celor 550 de ani de atestare documentară a oraşului, actriţa s-a numărat printre cele 55 de personalităţi ale Capitalei care au primit diplome "In Honoris".În martie 2016, Rodica Popescu-Bitănescu, alături de actriţele Florina Cercel şi Adela Mărculescu, a primit o stea pe Aleea Celebrităţilor din Piaţa Timpului din Bucureşti, în semn de recunoaştere şi preţuire pentru întreaga activitate. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOLa Festivalul de Dramaturgie "Rodica Popescu-Bitănescu" organizat de Teatrul de Comedie şi Primăria Municipiului Bucureşti, în noiembrie 2016 au fost prezentate cinci spectacole scrise şi regizate de actriţa Rodica Popescu-Bitănescu.La 29 noiembrie 2002, a fost distinsă cu Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, potrivit http://www.tnb.ro. AGERPRES/(Documentare - Horia Plugaru, editor: Liviu Tatu, editor online: Adrian Dădârlat)