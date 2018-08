Neti Sandu, chestionată de Andreea Esca despre soț: „M-am măritat la 24 de ani. Am făcut terapie, mă secase de toate resursele”

19:50

Rapperul C Struggs a murit la vârsta de 32 de ani, după ce trupul său a fost măcinat de temutul cancer. Jurnaliștii de la The Sun au titrat că medicii îi dăduseră opt săptămânide trăit, dar boala și-a accelerat ritmul și "s-a răspândit în tot corpul său" în ultimele zile. În urmă cu nicio lună, […]