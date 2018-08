Unde au fugit Cristi Borcea și Valentina Pelinel? Escapada lor costă o avere!

09:50

Pentru Sorin Brotnei, emoțiile plecării în Madagascar sunt duble! Pe lângă experiența deloc ușoară care i se pregătește în ”Ultimul Trib”, acasă îl așteaptă soția sa însărcinată, care urmează să nască în luna decembrie.”E o experiență cu care nu cred că mă voi mai întâlni, sunt sigur că vom avea parte de lucruri neașteptate. Una e să mergi în vacanță în Madagscar, alta e să mergi într-un concurs de genul acesta, cred că o să ne lovim altfel de lumea și de viața de acolo și forțat fiind de împrejurări, nu o să am de ales decât să trag la maximum! Cred că pot fi un bun coechipier într-o echipă, mai ales că de mic am făcut sport de performanță și a fost într-o echipă. Și experiența cu trupa Akcent a fost tot în echipă, în timp am învățat să lăsăm din orgolii, să ne știm fiecare locul și ce avem de făcut și presupun că acesta e un lucru bine-venit în ecuația aceasta”, spune Sorin Brotnei.Dincolo însă de experiența sa din Madagascar, Sorin are emoții și pentru ce se va întâmpla în lipsa lui acasă, în România. ”Cel mai dor îmi va fi de soția mea, care e însărcinată. Așteptăm un copil în luna decembrie, o fetiță, și o să le simt lipsa, așa cum și ea îmi va simți mie lipsa. În prima fază, când mi s-a propus proiectul acesta, am refuzat cu gândul că soția mea e însărcinată și că nu aș putea să o las singură. După ce i-am spus de propunere, mi-a zis că ar fi o experiență pentru mine și știe că mi-ar plăcea să fac niște lucruri de genul acesta, de sport și supraviețuire. Și dacă ea mi-a spus că poate să mai facă un efort, abia atunci am acceptat!”, a mai spus Sorin. ”Ultimul Trib”, noua provocare lansată de Antena 1 va trimite trei grupuri extrem de curajoase și de puternice într-o aventură într-un tărâm plin de pericole și de neprevăzut: Madagascar! Lor li se alătură, din postura de prezentator, actorul Octavian Strunilă!Tribul sportivilor este format din: Alex Filip, Cornelia Condeescu, Lola Crudu, Daniel Chiriță, Ioana Șulea, Mircea Zamfir și Roxana Chiperi. Cei șapte sportivi își vor măsura puterile cu tribul format din vedete și cu cel format din oameni de rând: Mirel Magop, Silviu Mircescu, Cosmin Pădureanu, Oana Dedeu, Ema Șerban și cuplul format din Gabriela Popa și Silviu Geandra. Cel de-al treilea trib, cel al vedetelor, este format din Dorian Popa, Dima Trofim, Daniela Crudu, Sorana Darclée Mohamad, Ionuț Iftimoaie, Paula Chirilă și Sorin Brotnei.”Ultimul Trib” este un show adaptat după celebrul format ”Nomads”. Trei triburi - unul de vedete, unul de sportivi și unul compus din oameni de rând - vor fi trimise în Madagascar, unde vor fi supuse unei aventuri exotice, care le va pune la încercare atât abilitățile sociale, cât și cele fizice. În ciuda personalităților complet diferite ale membrilor, fiecare trib va trebui să își dovedească puterea de a rezista sub impactul șocului cultural, dar și sub presiunea eforturilor fizice. În fiecare săptămână, aceștia se vor lupta pentru ”Teritoriu”, iar în timp ce tribul câștigător va fi cazat într-un resort de lux și va fi răsfățat zilnic, cel de pe locul doi va locui într-un sat alături de localnici, unde membrilor tribului le vor fi trasate sarcini zilnice în schimbul cărora vor primi o porție simplă de mâncare și nu neapărat un pat, ci mai degrabă un loc în care să doarmă. Acesta nu este însă nici pe departe cea mai grea situație în care se poate găsi un trib: cei care vor fi pe locul trei vor trăi întreaga săptămână într-un loc izolat, cu resurse minime. În plus, la finalul celor șapte zile de încercări grele, membrii triburilor vor fi nevoiți să se lupte și pentru a rămâne pe insulă. Săptămână de săptămână triburile își vor măsura puterile în competiții spectaculoase și tensionate atât pentru ”Teritoriu”, cât și pentru ”Eliminare”, pentru ca în final doar opt membri să mai rămână în confruntarea pentru miza cea mare: premiul în valoare de 100.000 de euro. Nimeni nu va ajunge însă la acesta fără a suferi transformări, fără a-și dezvălui adevărata față și fără ca telespectatorii să afle cine este cu adevărat.