O nouă serie de sancţiuni americane împotriva Iranului intră în vigoare; companiile europene vor fi serios afectate

Zeci de meşteşugari sunt prezenţi, la acest sfârşit de săptămână, la un târg organizat cu ocazia Zilelor Municipiului Miercurea Ciuc, aducând cu ei produse realizate cu suflet şi poveşti despre tradiţii duse mai departe.Lorincz Bertalan, din Târgu Mureş, oferă spre vânzare aranjamente florale realizate din pănuşi de porumb şi "buruieni care se găsesc pe malul Mureşului". Spune că, în timpul liber, după ce vine de lucru, toată familia merge la cules de ierburi pe care le foloseşte fie în starea lor naturală, fie le vopseşte, pentru a da un plus de frumuseţe şi culoare aranjamentelor florale. Lorincz Bertalan adaugă că tradiţia a fost moştenită de la părinţi şi este transmisă mai departe şi copiilor, acest meşteşug fiind o metodă prin care familia îşi rotunjeşte veniturile.Aranjamentele florale cu care a venit la Miercurea Ciuc sunt nu doar foarte frumoase, ci şi rezistente, "asta dacă nu le atacă pisica", iar în ultima vreme sunt tot mai căutate de clienţi, care încep să se îndepărteze de produsele aduse din China.În apropierea standului cu aranjamente florale se află cel al unui meşteşugar din satul Dobeni, judeţul Harghita, Laszlo Zoltan, care confecţionează, de mai bine de 25 ani, pălării din paie, papură şi talaş din lemn de tei. Are modele pentru toate gusturile, pentru bărbaţi, femei, fetiţe, băieţi, ba chiar şi pălării care poti fi purtate doar la carnaval sau pentru a te distra.Laszlo Zoltan povesteşte că duce mai departe tradiţia bunicilor săi, iar soţia, pe cea a părinţilor, şi că încearcă să o transmită şi celor doi băieţi ai familiei, de 21 şi de 12 ani. E mâhnit, însă, că încep să fie tot mai puţini meşteşugarii care realizează împletituri din care confecţionează aceste pălării, din cauză că tinerii nu mai sunt atraşi de astfel de lucruri, din care nu se câştigă mulţi bani."E greu de realizat împletitura, tinerii nu lucrează, doar femeile mai în vârstă, dar dacă mai trec 10 ani, nu ştiu unde mai găsim material. Asta e sursa noastră de venit, toată familia lucrează în atelier, chiar şi fiul cel mic începe să se preocupe de asta", a afirmat Laszlo Zoltan.Pălăriile din paie sunt la mare căutare, chiar şi cei tineri au început să le poarte şi meşteşugarul trăieşte cu speranţa că nu va trebui, la un moment dat, să renunţe la ceva ce face de peste 25 ani.Un alt meşteşugar prezent la Miercurea Ciuc este Kaszoni Jeno, din comuna Cernat, judeţul Covasna, care realizează produse de artizanat din ... "lemne de foc".Cu mâine muncite, Kaszoni Jeno îmi arată halbe de bere, mojare, vaze sau diverse boluri frumoase, pe care le face din pasiune şi cu dorinţa de a fi admirate de cei care îi vizitează standul.Spune că a descoperit o soluţie naturală de tratare a lemnului, iar de acest meşteşug s-a apucat din curiozitate şi acum nu mai poate renunţa la el.Obiectele sale poartă semnele întâlnite adesea pe lemnele de foc, cum am fi diverse noduri, dar tocmai acest lucru le face autentice şi deosebite.Kaszoni Jeno precizează că doar în ultima perioada produsele sale au început să fie apreciate, multe persoane preferând să le achiziţioneze pentru a le oferi ca daruri atunci când pleacă în străinătate, pentru că, spune meşteşugarul, "trebuie să le duci celor din străinătate ceva ce nu se găseşte la ei".La târgul de la Miercurea Ciuc l-am întâlnit şi pe Szocs Zsolt, care, împreună cu soţia sa, Pap Hajnal, din satul Misentea, din apropierea municipiului Miercurea Ciuc, realizează produse ceramice apreciate în întreaga ţară. Acestea au culori şi modele deosebite şi sunt create exclusiv manual, într-un stil aparte. O bufniţă plină de culoare este, de fapt, o vază pentru flori, casetele pentru bijuterii pot fi la fel de potrivite pentru a fi folosite ca bomboniere, iar vasele ceramice de mari dimensiuni sunt special create pentru decoraţiuni exterioare.Cei doi ceramişti lucrează de 25 de ani în domeniu, trăiesc din acest meşteşug şi sunt mulţumiţi că oamenii îi caută şi le apreciază produsele.O altă prezenţă plină de culoare este cea a unei creatoare de produse din lână împâslită. Adél-Éva Csató este din Miercurea Ciuc, are trei fetiţe, cea mai mică de doar 10 luni, şi, atunci când timpul îi permite, realizează bijuterii, eşarfe sau genţi din lână merinos şi din lână cardată. Îi place ceea ce face şi asta se şi vede în produsele expuse şi recunoaşte că există o anumită categorie de persoane care poartă aşa ceva.La târgul de la Miercurea Ciuc au mai fost prezenţi meşteşugari care au oferit produse realizate din lemn, ceramică, diverse bijuterii, obiecte de îmbrăcăminte sau turtă dulce.Fiecare dintre cei care duc mai departe tradiţii de familie sau doar au descoperit meşteşuguri care le fac viaţa mai frumoasă trăiesc cu speranţa că produsele lor vor fi apreciate la adevărata valoare, pentru că sunt create cu suflet, şi că oamenii nu vor prefera să cumpere obiecte ieftine, aduse din import. AGERPRES/(A, AS - autor: Gina Ştefan, editor: Oana Popescu, editor online: Simona Aruştei)