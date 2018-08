Dunărea Călărași e neînvinsă în primele 3 etape ale Ligii 1! Final DRAMATIC în duelul cu Hermannstadt

20:30

Azdren Llullaku, 30 de ani, este cel mai în formă giurgiuvean, cu două goluri și un assist în 3 meciuri. Golgeterul crede că Astra trebuia să aibă două puncte în plus și spune că echipa se poate menține în fruntea Ligii 1 dacă va fi mai atentă în viitor.- Azdren, Astra are o victorie și două egaluri în Liga 1. Cum ți se pare parcursul vostru?- E bine că nu am pierdut niciun meci, dar trebuia să avem două puncte în plus. ...