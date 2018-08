Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 6 august 2018. Fecioarele se pot îmbolnăvi

23:00

Alexandra Bădoi s-a retras de la TV, după care a urcat pe scenă la ”Vocea României”. (Oferta speciala playstation) A fost însă aproape umilită în fața telespectatorilor de către Adrian Despot, unul dintre jurații emisiunii, iar la un an de la întâmplare a decis să rupă tăcerea. Prezentă la UNTOLD, ex-știrista de la Antenă a acordat, […] The post Ex-știrista de la Antenă rupe tăcerea la un an de la scandalul cu Adi Despot: „A fost…” appeared first on Cancan.ro.