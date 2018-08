UPDATE Cel puţin 19 morţi şi zeci de răniţi după seismul din insula indoneziană Lombok

17:30

Un serial în care rolul principal este jucat de Octavia Spencer, 'Madame C.J. Walker', şi 'White Lines', o producţie realizată de Alex Pina, creatorul serialului de succes 'Fabrica de bani', se numără printre propunerile de toamnă ale platformei digitale Netflix, relatează EFE.Într-o reuniune de la sfârşitul săptămânii trecute a Tv Critics Association (TCA), platforma digitală a prezentat noile titluri originale anunţând totodată datele de lansare a patru noi seriale.Alex Pina, care se va ocupa şi de partea a treia a serialului "Fabrica de bani", va realiza de asemenea 'White Lines' un thriller a cărui acţiune se desfăşoară în insula spaniolă Ibiza, unde este descoperit trupul neînsufleţit al unui celebru DJ britanic, după 20 de ani de la dispariţia sa.Sora acestuia ajunge pe insulă pentru a încerca să descifreze cele întâmplate în acest serial antrenant care îi va avea ca producători executivi pe Andy Harries şi Sharon Hughff - responsabili ai 'The Crown'- Alex Pina şi Cristina Lopez Ferraz.Alături de acest serial, o nouă producţie de ficţiune anunţată de Netflix este 'Madame C.J. Walker', produsă şi având-o ca protagonistă pe Octavia Spencer, care va interpreta rolul unei femei de afaceri pionieră în îngrijirea părului.Adaptare a cărţii 'On Her Own Ground', scrisă de Lelia Bundles, serialul va avea opt episoade şi va spune povestea lui Sarah Breedlove, cunoscută ca Madam CJ Walker, prima femeie afro-americană devenită milionară prin propriile eforturi.Acestor două noutăţi li se adaugă alte patru seriale care vor fi lansate în premieră.'Maniac', în care joacă Emma Stone şi Jonah Hill, are premiera la 21 septembrie. Regizat de Cary Fukunaga ('True Detective'), serialul prezintă viaţa lui Annie Landsberg (Stone) şi Owen Milgrim (Hill) - doi străini ale căror vieţi se alătură datorită unui experiment farmaceutic realizat de doctorul James K. Mantleray (Justin Theroux).'The Chilling Adventures of Sabrina', un prequel al serialului original despre populara vrăjitoare, va fi interpretat de Kiernan Shipka, Miranda Otto, Lucy Davis şi Ross Lunch şi va ajunge pe micile ecrane la 26 octombrie.'The Innocents', o poveste despre adolescenţi cu puteri speciale va fi lansat pe 24 august, în timp ce 'The Good Cop', cu Tony Danza ca protagonist, va avea premiera la 21 septembrie. AGERPRES/(AS - editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Simona Aruştei)