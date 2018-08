HERMANNSTADT - CĂLĂRAȘI 1-1. Alexandru Pelici, înțepături către adversarii de astăzi: "Nu vreau să fiu răutăcios, dar asta cred"

Hermannstadt și Dunărea Călărași au remizat, scor 1-1. Alexandru Pelici (44 de ani), antrenorul gazdelor, crede că rezultatul este unul inechitabil. "A fost un meci frumos, plăcut ochiului, cu multe faze. Trebuie să recunosc că au avut şi ei ocaziile lor. Nu vreau să fiu răutacios, dar cred că am fi meritat această victorie. Cel puţin aşa consider eu după ce am văzut de pe margine.Cred că noi am fost echipa pozitivă, echipa care a încercat să joace. ...

