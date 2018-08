Dragnea confirmă: există un document care l-ar putea acuza pe Iohannis de înaltă trădare. „Nu mi-aş dori să ajung acolo”

23:20

Ofertă fabuloasă pentru Dennis Man. Gigi Becali a refuzat să-și vândă ”diamantul” la AS Roma. Dennis Man este noul ”diamant” al lui Gigi Becali. FCSB a primit o ofertă de transfer fabuloasă pentru jucătorul de 19 ani, 11 milioane de euro. Italienii de la AS Roma au înaintat această ofertă, dar patronul ”din umbră” de […] Post-ul Ofertă fabuloasă pentru Dennis Man. Gigi Becali a refuzat să-și vândă ”diamantul” la AS Roma apare prima dată în Libertatea.ro.