FCSB - POLI IAȘI 4-0. Gigi Becali a fost cucerit definitiv: "Îi dublez salariul și îi pun clauză de 100 de milioane de euro!" + Ce jucător l-a dezamăgit astăzi

Harlem Gnohere, 30 de ani, a făcut o partidă excelentă cu Poli Iași, reușind o "dublă". După meci, francezul a comentat transferul lui Raul Rusescu, 30 de ani, cel împotriva căruia se va lupta pentru un loc de titular. "Ne bucură faptul că am câștigat. Știam că la Iași am pierdut sezonul trecut și era important să câștigăm. Am avut probleme cu această echipă și e important că am reușit victoria azi. ...