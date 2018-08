Dragnea: Iohannis a ţipat la Viorica Dăncilă, nemulţumit de rectificarea bugetară

22:40

Şeful PSD, Liviu Dragnea, a apreciat că preşedintele Klaus Iohannis s-a făcut de râs prin declaraţiile făcute în cadrul Consiliul Naţional al PNL şi prin faptul că a contestat, la Curtea Constituţională, publicarea în Monitorul Oficial a deciziei privind persoana care îi ţine locul prim-ministrului Viorica Dăncilă, în perioada în care aceasta este în concediu."Iohannis, ieri şi vineri, s-a făcut de râs. Asta e prima constatare a mea. Prima dată s-a umplut de ridicol cu contestarea la CCR a plecării în concediu a doamnei prim-ministru, iar ieri a fost apogeul de până acum al ridicolului pentru Klaus Iohannis. O serie întreagă de minciuni, o serie întreagă de inabilităţi, a mai făcut şi vreo două dezacorduri, dar deja sunt prea puţin importante faţă de prostiile pe care le-a pus acolo. În al treilea rând, este din ce în ce mai disperat pentru că, acum câteva luni de zile, nici nu îl interesa PNL. Se vedea deja preşedinte, spunea tuturor că el oricum va ieşi preşedinte pentru că nu va avea contracandidat. Ulterior am înţeles şi eu şi încă vreo câţiva colegi că el se referea la asta la propriu, în sensul că oricine ar putea să fie potenţial candidat îl va rezolva cu statul paralel. Vede că nu mai are o susţinere serioasă în stradă, pentru că mase mari de oameni nu se mai lasă manipulaţi, cu toate incitările lui şi cu toate provocările lui", a declarat Dragnea, duminică seara, la Antena 3.El a adăugat că, în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o la Cotroceni cu reprezentanţii PNL, Iohannis le-a spus acestora că îi va convinge pe cei de la ALDE să iasă din coaliţie. Pe de altă partea, Dragnea s-a declarat convins că preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, nu ar distruge o carieră politică "caracterizată de seriozitate" de dragul lui Klaus Iohannis."(Iohannis, n.r.) are o foarte mare problemă pentru că, în primul rând, el nu mai are bază electorală, şi-a construit baza electorală pe minciună şi pe o gogoaşă mediatică umflată de statul paralel, cu lupta împotriva corupţiei şi protejarea justiţiei, în condiţiile în care a călcat în picioare justiţia, Curtea Constituţională, deciziile Curţii Constituţionale, şi a sprijinit cu 30 şi ceva de zile peste ultima clipă constituţională revocarea doamnei Kovesi de la DNA. E agitat că vede că se mişcă Cioloş - un alt mare candidat la prezidenţiale - şi singurul partid care a mai rămas posibil să îl susţină - pentru că şi acolo sunt frământări interne foarte mari - a rămas PNL. I-a chemat la Cotroceni - sunt oameni din interior care ne-au spus ce s-a discutat acolo, au ieşit pe surse multe informaţii - printre altele a spus că din acel moment el va conduce PNL, nici Orban, nici ceilalţi. A dat sarcini la fiecare, printre altele să se ocupe de anumite partide pe care să le atragă către ei şi a spus: 'Mie lăsaţi-mi ALDE, că mă ocup eu personal de ALDE să îi rupem din coaliţie'", a spus Dragnea.Preşedintele Klaus Iohannis a criticat, sâmbătă, la Consiliul Naţional al PNL, actualul Executiv, despre care a spus că este "iraţional" şi "ireal" şi a relatat discuţia avută cu premierul Viorica Dăncilă, referitoare la decizia de a desemna un interimar pe perioada în care aceasta se află în concediu."Ieri, am avut o mică discuţie care m-a făcut să cred că avem un guvern ireal. Dacă nu ar fi de trist, ar fi de râs, dar e trist. Doamna prim-ministru a publicat... Vă povestesc doar ultima fază fiindcă sunt nenumărate, este un şir nesfârşit... Deci, doamna prim-ministru a publicat în Monitorul Oficial o decizie prin care domnia sa instaura un premier interimar. Surpriză, am crezut că este atributul meu. Şi am contestat la CCR acest demers. Este conflict constituţional de natură juridică", a afirmat Iohannis.Şeful statului a subliniat că Viorica Dăncilă l-a sunat să-i spună că pleacă în concediu, după ce el a înaintat demersul la Curtea Constituţională. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Oana Popescu, editor online: Adrian Dădârlat)