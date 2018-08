MIHAELA BUZĂRNESCU - MARIA SAKKARI, liveTEXT ACUM + VIDEO » Jucătoarea noastră e la un pas de primul titlu al carierei

23:50

Nicolae Dică, tehnicianul celor de la FCSB, s-a declarat extrem de mulțumit de jocul echipei sale în victoria cu Poli Iași, 4-0. Antrenorul a scos însă în evidență și greșelile defensivei, care o puteau costa pe FCSB dacă Andrei Cristea înscria în startul reprizei secunde, când scorul era doar 1-0. "Am făcut un meci foarte bun. Am marcat de 4 ori, am avut alte 5-6 ocazii clare de a marca. Am avut și posesie, sunt mulțumit. ...