EFEMERIDE ASTRONOMICE - 6 august

Ministrul venezuelean de Interne, Nestor Reverol, a anunţat duminică şase arestări în ancheta privind atacul cu drone asupra preşedintelui Nicolas Maduro, transmite AFP."Până în prezent, au fost arestaţi şase terorişti şi ucigaşi plătiţi, mai multe vehicule au fost confiscate. Au avut loc percheziţii în mai multe hoteluri din capitală, unde au fost descoperite dovezi copleşitoare", a declarat oficialul citat."Executanţii şi organizatorii (atacului) din interiorul şi din exteriorul ţării au fost identificaţi complet, alte arestări nu sunt excluse în următoarele ore", a adăugat Reverol.Potrivit acestuia, atacul a fost realizat cu ajutorul a două drone, fiecare încărcată cu un kilogram de C4, un explozibil militar capabil "să producă pagube pe o rază de aproximativ 50 de metri"."Una din aeronave a zburat deasupra tribunei prezidenţiale pentru a declanşa încărcătura explozivă (...), dar un dispozitiv de bruiaj a permis dezorientarea dronei, ceea a făcut ca explozia să aibă loc în afara perimetrului preconizat", a adăugat ministrul venezuelean de Interne.Controlul celei de-a doua drone a fost pierdut, iar aceasta a explodat asupra unei clădiri situate nu departe de locul unde se desfăşura parada militară, conform oficialilor. Foto: (c) Ministry of Interior and Justice/Handout via REUTERSUnul din cei reţinuţi era vizat de un mandat de arestare pentru un atac "terorist" asupra unei baze militare din Valencia, la vest de Caracas, efectuat de "circa 20 de mercenari" pe 6 august 2017, a adăugat Nestor Reverol. O altă persoană arestată mai fusese reţinută în timpul manifestaţiilor din 2014 care cereau plecarea de la putere a lui Nicolas Maduro, conform ministrului.Preşedintele venezuelean, Nicolas Maduro, a declarat sâmbătă seară că s-a încercat asasinarea sa, acuzându-l pe preşedintele columbian Juan Manuel Santos că se află în spatele "atentatului" comis cu drone încărcate cu explozibili în timpul unei ceremonii militare, relatează AFP şi DPA.Şeful statului a mai afirmat că "finanţatorii" atacului comis la Caracas se află în SUA şi i-a cerut preşedintelui american Donald Trump să acţioneze."Este vorba despre un atentat pentru uciderea mea, s-a încercat asasinarea mea (...) nu am nicio îndoială asupra faptului că numele lui Juan Manuel Santos este în spatele acestui atentat", a declarat Maduro în cadrul unui discurs transmis în direct la televiziune şi la radio, în care a evocat "două explozii".Columbia a respins acuzaţiile preşedintelui venezuelean că omologul său Juan Manuel Santos ar fi în spatele tentativei de asasinat de sâmbătă."Este o acuzaţie fără fundament", a declarat o sursă de rang înalt apropiată de Santos, sub protecţia anonimatului. "Preşedintele este concentrat pe botezul nepoatei sale Celeste, şi nu pe răsturnarea unor guverne străine", a precizat sursa citată.Statele Unite nu sunt cu nimic implicate în incidentul petrecut sâmbătă în capitala Venezuelei, Caracas, descris de preşedintele Nicolas Maduro drept o tentativă de asasinat în care s-au folosit drone pentru a-l ucide, a asigurat consilierul pentru securitate naţională al preşedintelui Donald Trump, John Bolton, într-o declaraţie dată duminică postului Fox, transmite AFP.'Vă pot spune categoric că nu a existat absolut nicio participare a guvernului american', a spus Bolton.Reacţia sa survine după ce preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, i-a acuzat pe omologul său columbian, Juan Manuel Santos, şi pe 'finanţatori' americani, pe care nu i-a precizat, că se află la originea atacului.'Dacă guvernul venezuelean dispune de informaţii solide pe care vor să ni le transmită şi care pot arăta o posibilă încălcare a dreptului penal american, noi le vom lua în considerare cu atenţie, dar până atunci trebuie să ne concentrăm cu adevărat pe corupţia şi opresiunea practicate de regimul din Venezuela', a adăugat consilierul lui Trump.Sâmbătă, în timp ce şeful statului rostea un discurs în faţa a mii de militari, care era transmis în direct la televiziune, s-a auzit o detonare şi Nicolas Maduro, soţia sa Cilia Flores şi înalţii gradaţi din forţele armate care se aflau lângă ei pe estradă au privit spre cer cu un aer surprins şi îngrijorat.Ulterior, camerele de luat vederi au arătat sute de soldaţi care au rupt brusc rândurile şi au început să alerge pe bulevardul pe care se desfăşura ceremonia, într-o atmosferă de confuzie. Televiziunea de stat a întrerupt apoi transmisiunea în direct.Un misterios grup rebel care ar fi compus din civili şi militari a revendicat atentatul care l-ar fi vizat sâmbătă pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, potrivit unui comunicat difuzat pe reţelele sociale, relatează AFP."Este contrar onoarei militare să-i menţii la guvernare pe cei care au uitat Constituţia şi au făcut din funcţia publică un mod obscen de îmbogăţire", denunţă textul semnat de "Mişcarea naţională a soldaţilor în cămaşă"."Nu putem tolera ca populaţia să fie înfometată, ca bolnavii să nu aibă medicamente, ca moneda să nu mai aibă valoare, ca sistemul educativ să nu mai înveţe nimic şi să nu facă decât îndoctrinare cu comunism", se mai menţionează în comunicat."Popor al Venezuelei, pentru ca această luptă de emancipare să fie o reuşită, este necesar să coborâm cu toţii în stradă şi să nu mai plecăm", adaugă textul citat.Atacul eşuat ar face parte din "Operaţiunea Phoenix", potrivit comunicatului citit sâmbătă seara de Patricia Poleo, o jurnalistă apropiată de opoziţie care locuieşte în SUA, pe canalul ei de YouTube.Această adversară feroce a guvernului socialist venezuelean s-a limitat doar să citească textul pe care afirmă că l-a primit de la acest grup rebel, potrivit AFP. 