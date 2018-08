Legea Offshore: SURPRIZA pregătită de Klaus Iohannis pentru coaliţia PSD-ALDE

09:00

Desi formeaza o familie bogata, Andrea Esca si sotul ei sunt coplesiti de datorii uriase. Cei doi detin 5 case, un hotel la Cluj-Napoca si un apartament la Paris, insa au probleme financiare, in principal din cauza afacerilor. Alexandre Eram este patronul unei firme specializate in comercializarea de produse cosmetice profesionale care, la sfarsitul lui 2017, avea datorii de 11.769.934 lei, adica aproximativ 2,5 milioane de euro, conform Ministerului de Finante. Din cele 2,5 milioane de euro, 800.000 de euro au reprezentat un credit facut in 2013, pentru sustinerea afacerii. Si firma prin care Andreea Esca isi desfasoara activitatea din domeniul televiziunii are datorii, insa acestea sunt de mai mica anvergura, „Andreea Esca SRL” avand restante de 59.102 lei (aproximativ 13.000 de euro). La datoriile familiei se adauga si un credit facut in 2016. Articolul integral pe KANAL D