Adormirea Maicii Domnului, 15 august. Se urează sau nu „La mulți ani” în această zi?

Sfanta Marie Mare este ziua in care Feciara Maria a trecut la cele sfinte. Aceasta zi, practic praznuieste moartea acesteia si mai este cunoscuta in popor sub denumirea de Adormirea Maicii Domnului.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena1