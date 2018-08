Patrick Stewart revine în rolul căpitanului Picard într-un nou serial din franciza "Star Trek"

11:00

Filmul "Mission: Impossible - Fallout", cel mai recent opus din franciza cinematografică "Misiune: Imposibilă", în care actorul american Tom Cruise interpretează încă o dată rolul agentului Ethan Hunt, s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american în al doilea weekend de proiecţii în Statele Unite şi Canada, potrivit cifrelor publicate duminică de compania Exhibitor Relations, informează AFP.Filmul "Mission: Impossible - Fallout", regizat de Christopher McQuarrie, produs de Paramount şi turnat în mare parte în Franţa, a obţinut weekendul trecut încasări de 35 de milioane de dolari în America de Nord (124,5 milioane de dolari pe plan mondial).În această peliculă, agentul Ethan Hunt şi echipa sa IMD (Impossible Mission Force), alcătuită din specialişti în spionaj în condiţii extreme, se lansează într-o cursă contracronometru pentru a recupera un recipient cu plutoniu, furat de o organizaţie teroristă internaţională.Pe locul al doilea în box office-ul nord-american a debutat pelicula de animaţie "Christopher Robin", produsă de studioul Disney, ce prezintă noile aventuri ale ursului Winnie The Pooh, în care personajul Christopher Robin - interpretat de Ewan McGregor - devenit adult, îşi regăseşte prietenii din copilărie.Acest film a obţinut încasări de 25 de milioane de dolari în primul weekend de proiecţii în cinematografele nord-americane."The Spy Who Dumped Me", o comedie de spionaj cu Mila Kunis, a debutat pe poziţia a treia, cu încasări de 12,3 milioane de dolari de vineri până duminică.Un omagiu muzical adus trupei suedeze Abba, comedia ''Mamma Mia! Here We Go Again'', a pierdut două locuri şi a coborât pe poziţia a patra, cu încasări de 9 milioane de dolari.Filmul ''Equalizer 2'', cu Denzel Washington în rolul principal, a pierdut la rândul său două poziţii şi a coborât pe locul al cincilea, cu încasări de 8,8 milioane de dolari.Topul 10 din box office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:6 - "Hotel Transylvania 3: Summer Vacation" (8,2 milioane de dolari, 136,5 milioane de dolari în patru săptămâni)7 - "Ant-Man and the Wasp" (6,2 milioane de dolari, 195,5 milioane de dolari în cinci săptămâni)8 - "The Darkest Minds" (5,8 milioane de dolari în weekendul de debut)9 - "Incredibles 2" (5 milioane de dolari, 583,1 milioane de dolari în opt săptămâni)10 - "Teen Titans Go! To The Movies" (4,8 milioane de dolari, 20,8 milioane de dolari în două săptămâni). AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Alexandru Cojocaru)