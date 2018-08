AOAR susţine lansarea unui dialog public pentru un consens privind salariul minim în sectorul privat

15:00

Primul bucătar din România care s-a specializat în prepararea viţelului crud la proţap, reţetă recunoscută ca viţel în stil haiducesc, Bartha Erno din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, reprezintă anual ţara peste hotare, fiind medaliat internaţional pentru reţetele sale inovative."Primul viţel la proţap l-am făcut acum 26 de ani. E o reţetă complicată şi durează foarte mult. Timp de 5-6 zile viţelul, care trebuie să aibă cam 6 luni, trebuie să stea la saramură, apoi o zi întreagă la foc. Am participat concursuri la Budapesta, dar sunt chemat în fiecare an peste hotare. Am obţinut şi premii internaţionale fiindcă eu am făcut viţelul tip haiducesc, adică eu l-am pus crud pe proţap. Ceilalţi i-au pus fiert la celulă, dar crud doar eu am făcut. Muncesc într-una, sunt chemat la toate petrecerile mari din ţară pentru a face viţel la proţap, însă sunt invitat mereu şi peste hotare. Acum au mai început şi alţii să facă acest gen de viţel la proţap, dar eu am fost primul din ţară care a făcut aşa ceva", a declarat, pentru AGERPRES, Bartha Erno.Acesta a spus că pentru o friptură apetisantă de viţel şi pentru a se obţine o carne fragedă şi delicioasă e nevoie de foarte multă muncă, dar mai ales de condimentele sale secrete."Un viţel trebuie să aibă circa 6 luni, trebuie să fie sănătos. Viţelul de 200-300 de kilograme trebuie ţinut o săptămână la saramură, preparată din sare, piper, usturoi şi apoi îl ţinem pe cărbuni o zi. Din două în două ore se schimbă şi condimentele cu care îl ungem tot timpul, cu o pensulă, pentru a se frăgezi. Îl înţepăm tot timpul şi îl împănăm cu usturoi şi slănină, pentru a fi cât mai fraged. Deci viţelul trebuie ţinut în baiţ şi tratat cu în condimentele mele, cu o reţetă secretă. Pentru un viţel de 280 kilograme e nevoie de o zi întreagă de preparat la foc cu cărbuni, de la 8,00 dimineaţa la ora 22,00. Primele straturi se fac în cel puţin 8 ore, apoi următoarele se fac mai uşor şi mai repede. După primul strat îl ungem cu diferite amestecuri de condimente", a spus Bartha Erno.Bucătarul spune că nu există manifestare de amploare din ţară la care să nu fie invitat pentru a prepara viţelul în stil haiducesc, dar că, întrucât tehnologia este de durată, selectează locurile în care merge, dar merge cu plăcere, chiar dacă nu câştigă pe măsura muncii sale."Peste tot merg în România, merg permanent, de la zilele oraşelor, la nunţi, botezuri, festivaluri etc. Fac un viţel pe săptămână, dar e suficient. La mine este plăcerea de a găti, dar nu câştig mare lucru. Mie îmi place să fac şi când îţi place, faci bine. Am un nepot care e ucenicul meu şi mă ajută foarte mult. E pasionat şi îmi va urma", a Bartha Erno. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Oana Popescu, editor online: Irina Giurgiu)