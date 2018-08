Pomana Gabrielei Firea pentru 1.000 de pensionari are miros de corupţie

14:50

Premierul Viorica Dancila a trecut in bilantul celor 6 luni de mandat si ordonanta de urgenta privind asa-numitele "credite gratuite" acordate tinerilor, insa, la mai bine de o luna de la adoptare, actul normativ nu a facut nici macar primul pas absolut necesar pentru a incepe sa produca efecte.Intitulat pompos "Investeste in tine", programul prevede ca tinerii care indeplinesc anumite conditii vor putea obtine credite avantajoase, cu "dobanda zero, pentru ca este suportata integral de stat", conform spuselor premierului Dancila. Criticat de specialistii in economie, care apreciaza ca masura este fie "populista", fie "o himera", fie de-a dreptul "tampita", programul a ramas pana acum (la aproape 9 saptamani de la adoptare in sedinta de guvern!) inca la stadiul vorbelor, facandu-ne sa ne intrebam de ce a fost nevoie de o ordonanta de urgenta daca pasul doi se face cu atata lentoare si daca nu cumva menirea acestei masuri nu a fost alta decat aceea de a da bine in bilantul premierului Dancila. Guvernul a aprobat joi programul „Investeşte în tine”, prin care tinerii între 16 şi 26 de ani pot lua credite cu dobândă zero de până la 40.000 de lei, iar cei între 26 şi 55 de ani pot primi un credit de până la 35.000 de lei. Ei trebuie să fie în sistemul de învăţământ sau să urmeze cursuri de specializare, iar banii pot fi folosiţi pentru educaţie, sănătate sau sport. Atât economiştii, cât şi asociaţiile pentru servicii financiare, dar şi reprezentanţii studenţilor şi elevilor şi-au exprimat dezacordul cu privire la acest program, mai ales în forma sa actuală. Beneficiarii programului „Investeşte în tine” sunt în primul rând tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 26 ani care sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ sau care efectuează cursuri de specializare autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Aceştia pot accesa un credit în valoare de 40.000 de lei cu dobândă zero, garantat în proporţie de 80% de către stat. Pot beneficia de acest program şi persoanele cu vârsta cuprinsă între 26 şi 55 de ani care sunt în sistemul de învăţământ sau care urmează cursuri de reconversie profesională. Aceste persoane pot beneficia de credite de 35.000 lei. Mai mult, toţi beneficiarii pot beneficia în plus de 20.000 de lei dacă sunt angajaţi sau se angajează în timpul derulării programului.Articolul integral pe ZIARE.COM