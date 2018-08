ANM a emis cod galben de ploi în Capitală

11:10

Mihaela Borcea este astăzi o femeie de afaceri de succes, însă fosta soție a lui Cristi Borcea a fost încercată de-alungul timpului de mai multe afecțiuni. Pe lângă intoxicația cu mercur, aceasta a recunoscut că s-a îmbolnăvit și de hepatita A. Mihaela Borcea a reușit să construiască afaceri de succes, ocupându-se chiar și de firmele […]