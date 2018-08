Pakistan: Imran Khan, nominalizat de partidul său la funcţia de prim-ministru după câştigarea alegerilor

16:20

Banca Naţională a României se aşteaptă la o inflaţie lunară negativă în luna iulie, a declarat luni guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, acesta precizând că inflaţia lunară stagnează de luni bune în România."Se pare că în luna iulie, după datele noastre preliminare, vom avea chiar o inflaţie negativă şi scădere de preţuri. De fapt, acest lucru s-a întrevăzut, să spunem aşa, încă din luna iunie, când am avut o creştere lunară a inflaţiei foarte scăzută, aproape de zero. Acum lumea tot repetând că rata inflaţiei anuale e 5%, 5% cea mai mare din Europa, probabil că aceasta a creat o altă percepţie. Şi e adevărată. Dar după ştiţi şi o să vedeţi miercuri, noi prezentăm inflaţia cu multiplele ei faţete. Deci inflaţia lunară stagnează de câteva luni bune în România. Cea lunară. Dacă ea a mai crescut, a mai crescut pentru că anul trecut a fost relativ mai scăzută. Deci e şi o chestiune de percepţie", a spus Isărescu întrebat fiind despre decizia de luni de menţinere a dobânzii cheie, care a surprins analiştii.Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât, luni, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50% pe an, se arată într-un comunicat de presă al instituţiei, remis AGERPRES.De asemenea, Consiliul a mai hotărât menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,50% pe an şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3,50% pe an.Totodată, a fost decisă păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.Potrivit datelor publicate în 11 iulie de Institutul Naţional de Statistică, în luna iunie, raportat la mai, preţurile de consum au urcat cu 0,02%, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au ieftinit cu 0,24%, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 0,14%, iar tarifele la servicii au crescut cu 0,20%. Rata anuală a inflaţiei s-a situat la 5,4% în iunie 2018, în scădere uşoară, cu 0,01 puncte procentuale, faţă de luna precedentă (5,41%), pe fondul scumpirii mărfurilor alimentare cu 3,86%, a celor nealimentare cu 7,82% şi a serviciilor cu 2,58%.La începutul lunii mai, Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere la 3,6% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an, prognoza anterioară indicând o inflaţie de 3,5% în 2018. AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Anda Badea)