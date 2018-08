Cum să prelungești viața ochelarilor tăi de soare

18:30

Daca te imbolnavesti des, ai alergii sau daca te simti obosit in cea mai mare parte a timpului, atunci este posibil ca sistemul tau imunitar sa fie slabit. Bacteriile si virusurile sunt atrasi de organismul slabit, organismul care nu are cum sa lupte efectiv. Afla in acest articol despre imunitatea scazuta, simptomele si tratamentul potrivit.