Consilierul prezidenţial american John Bolton afirmă că Iranul ar trebui ''să vină la masa negocierilor''

Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a declarat, luni, că în sportul românesc sunt foarte mulţi bani, dar ei nu sunt gestionaţi cum trebuie, făcând referire la nemulţumirile angajaţilor MTS ale căror proteste vor culmina la 8 august cu greva generală.Lipă a pus întârzierea mesajelor de felicitare din partea MTS după cele 7 medalii cucerite la CE de canotaj pe seama faptului că persoanele din conducerea ministerului nu cunosc fenomenul sportiv, dar a menţionat că nu doreşte "război" cu nimeni."Atâta timp cât nu cunoşti acest fenomen sportiv şi nu ştii ce înseamnă să stai în cantonament 11 luni din 12... E greu pentru un sportiv ca după o competiţie nimeni să nu vină să îi spună "mulţumesc"... vorbesc la nivel de minister. Eu nu mi-am propus să port un război cu nimeni. Dar eu reacţionez de fiecare dată când loturile sunt destabilizate. Pentru că această performanţă nu vine oricum şi nu vine de oriunde. Ea vine de la nişte oameni dăruiţi sportului de performanţă care au nevoie de linişte să se pregătească. Mă bucur că e aici şi secretarul de stat, domnul Cosmin Butuza, pentru că vreau să spun că avem nevoie de sprijin, nu de frecuşurile care se întâmplă la ora actuală. Pentru că aceste frecuşuri nu fac nici cinste şi nici bine sportului de înaltă performanţă. Este greu să te lupţi cu toată lumea. Eu sper din tot sufletul ca acea perioadă care a trecut, şi ştie domnul Butuza foarte bine, să nu se mai întâmple. Pentru că tot aici e antrenorul Mircea Roman, care a adus două titluri europene, iar acum câteva luni nu se regăsea pe niciun stat de indemnizaţie pentru că "nu pregătea pe nimeni". Şi atunci fetele sunt cele mai în măsură să spună cine le-a pregătit pentru a ajunge aici. În sport sunt foarte mulţi bani, dar banii nu sunt gestionaţi cum trebuie. Eu am obosit să fiu dată exemplu că sunt la federaţia cu cel mai mare buget. Dar avem 50 de salariaţi, nu doar la federaţie, ci şi la bazele sportive de la Năvodari şi Iaşi", a spus Lipă, care a ocupat în trecut funcţia de ministru al Tineretului şi Sportului.Preşedinta speră ca premierile medaliaţilor la CE de canotaj să nu întârzie precum cele de după Mondialele de anul trecut. "Îmi doresc să nu mai trecem prin ce am trecut în 2017 când aceşti sportivi au obţinut rezultate la Campionatele Mondiale, dar tot după un scandal mai mic sau mai mare şi-au primit drepturile la începutul lui 2018. Drepturile care li se cuvin, pentru că ei nu cer de la nimeni nimic în plus. Sper ca anul acesta să nu se mai întâmple aşa. Munca lor trebuie să răsplătită. Nu e o muncă uşoară, sacrificiile sunt imense. Pentru că dacă nu te sacrifici nu poţi ajunge nici măcar campion naţional", a precizat Lipă la întoarcerea delegaţiei României de la Europene.Aceasta a menţionat că o diurnă de 25 de lei este prea mică pentru un sportiv de performanţă. "Nu ştiu la ce s-a gândit doamna ministru când a spus că 25 de lei e prea mult. Nu cred că îşi imaginează nimeni că sportivii care participă la finale de Campionate Europene stau pe 25 de lei pe zi. Apoi e o altă exprimare nefericită cu "dieta" (n.r. - a ministrului Ioana Bran)... Sportivii slăbesc muncind. Un canotor pe căldurile astea dă jos 3 kilograme la un antrenament fără să se forţeze prea mult. Deci nu se pune problema de dietă pentru sportivii de performanţă. Nici nu e recomandată dieta, de asta avem nevoie de nutriţionişti, ei le recomandă meniul, când să bea apă, când să mănânce şi aşa mai departe. Pentru că toate aceste lucruri contează când te baţi la nişte sutimi de secundă pentru o medalie", a afirmat ea.Elisabeta Lipă înţelege situaţia angajaţilor MTS care vor declanşa greva generală la 8 august. "E trist ce se întâmplă. Sportul nu are nevoie de aşa ceva, aceste războaie şi ambiţii nu duc nicărieri. Atât timp cât există o lege a salarizării şi funcţiile similare din alte ministere sunt răsplătite cu alte sume, nu înţeleg de ce la Ministerul Tineretului şi Sportului nu se poate. Eu, în mandatul meu, am reuşit să măresc salariile în aparatul central (n.r. al MTS). Pentru că am ajuns acolo şi oamenii veneau la 9 dimineaţa, până la 11 luau masa, apoi se odihneau şi la 16 încuiau biroul şi plecau. Iar eu nu aveam cu cine să lucrez la MTS. Şi când i-am întrebat de ce fac lucrul ăsta mi-au spus: "Păi, la salariile astea?" Aşa că atât timp cât am fost la MTS am încercat să fac tot ce a depins de mine să îi mulţumesc pe oameni. Poate dacă mandatul era mai lung reuşeam să fac aceste lucruri şi pentru angajaţii din teritoriu, pentru că sunt 3.500 de oameni la direcţiile judeţene, cluburi sportive şi aşa mai departe. Noi nu avem nevoie să ni se destabilizeze pregătirea. Şi am trecut prin asta în februarie-martie, când după 5 luni de pregătire MTS nu plătea indemnizaţiile colectivului tehnic şi antrenorului naţional. Atunci ni s-a spus că nu poate fi plătit pentru că nu pregăteşte pe nimeni. Este inacceptabil un asemenea răspuns", a spus Lipă.Ea consideră că în sport sunt multe anomalii, una dintre acestea fiind salariul de doar 1.450 de lei al antrenorului lotului naţional feminin de canotaj, Mircea Roman. "Domnul Roman este angajat al federaţiei pe 1.450 de lei pe lună. Toată lumea îi face socoteală cât câştigă din premieri, dar aceste câştiguri pot să vină sau pot să nu vină. Pentru că medaliile României nu sunt puse deoparte. Mi-a pus o întrebare: "Eu cu ce pensie o să ies? Poate îmi trebuie un medicament pentru că vine vârsta". Deci cu ce pensie iese domnul Roman, pentru că i se apropie vârsta. Şi ca dânsul sunt foarte mulţi salariaţi. De asta oamenii au ajuns la limită. Eu am pierdut 4 oameni din federaţie şi din colectivele tehnice de la începutul anului. Iar un om dacă vine mă întreabă ce salariu va avea, iar eu îi spun 1.400 de lei... Nu e normal să nu echivalezi studiile... sunt nişte anomalii care trebuie rezolvate. Pentru că altfel noi nu avem cu cine lucra", a precizat preşedinta.În ceeea ce priveşte o posibilă demisie a lui Mircea Roman, Lipă a afirmat: "Am încercat să-l opresc pe domnul Roman de foarte multe ori. Este cel mai bun antrenor al nostru şi rămânem descoperiţi dacă pleacă. Îl înţeleg când nu mai suporţi locul, să vezi aceleaşi feţe, aceeaşi cameră, acelaşi pat timp de 11 luni din 12. Are nevoie de o pauză, dar acum nu se pune problema să discutăm să văd dacă îl întorc din drum sau nu pentru că mai sunt 5 săptămâni până la Campionatele Mondiale şi atenţia lui e îndreptată către procesul de pregătire. Delegaţia României de canotaj a revenit, luni, în ţară, alături de lotul naţional de gimnastică, după participarea la Campionatele Europene de la Glasgow. Sportivii din cele două delegaţii au fost primiţi la Salonul Oficial al Aeroportului Henri Coandă de secretarul de stat al MTS, Cosmin Butuza, oficiali ai federaţiilor, rude şi prieteni.La CE de la Glasgow, canotorii români au obţinut 7 medalii dintre care 3 de aur (patru rame masculin, dublu rame feminin, 8+1 feminin), 2 de argint (dublu vâsle masculin, patru rame feminin) şi 2 de bronz (8+1 masculin, dublu rame masculin). În urma acestor rezultate, România a încheiat Campionatele Europene de canotaj pe primul loc în clasamentul pe medalii.