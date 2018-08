Gabriela Cristea, probleme de sănătate! A făcut anunțul în direct

13:20

Alexandru Pelici, antrenorul principal al formației FC Heermannstadt, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au terminat-o nedecis, scor 1-1 cu Dunărea Călărași în duelul nou-promovatelor din Liga I, că rezultatul este mincinos. Alexandru Pelici susține că după aspectul jocului formația sa ar fi meritat toate cele trei puncte puse în joc.