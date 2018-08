FOTO Preluare cu dreptul, gol cu stângul! Cine e jucătorul dorit de FCSB, care a marcat în poarta lui Dinamo și cui i-a dedicat reușita: "Lovește cu ambele picioare"

20:20

Ianis Hagi a surprins pe toată lumea în meciul cu FC Voluntari, scor 2-0, când a ales să nu execute lovitura de pedeapsă din minutul 69, lăsându-i responsabilitatea aceasta lui Ionuț Vână, care a și marcat."Știam că va fi foarte greu, mai ales că am jucat pe o căldură foarte mare. Important e că am câștigat. Am avut meciuri grele, nu eram într-o pasă prea bună. Nu doar eu sunt delegat să execut penalty-urile. ...