Imagini uluitoare cu Mircea Badea în maiou și cu chitara nepoatei sale, la emisiunea de pe Antena3! Ce motiv a avut

14:50

Florin Bratu, antrenorul principal al formației Dinamo București, a declarat la conferința de presă premergătoare confurntării de astăzi de la Mediaș cu Gaz Metan, meci care va conta pentru etapa a III-a a Ligii I, că își dorește ca elevii săi să nu mai repete greșelile pe care le-au făcut în meciul cu FCSB din […] The post Florin Bratu: „Vreau mai multă concentrare din partea jucătorilor!” appeared first on Cancan.ro.