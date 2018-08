Ce scriu azi ziarele de sport din lume (7 august 2018)

23:30

Atacantul Carlos Fortes are un procentaj incredibil la Gaz Metan: 3 goluri din tot atâtea meciuri. Ultima reușită a venit în meciul câștigat cu Dinamo, scor 3-2. Vârful portughez se gândește deja la următoarea etapă cu FCSB și le transmite roș-albaștrilor că deși are un procentaj excelent nu e în cea mai bună formă."E foarte bine că am câștigat. Ne dorim la fiecare meci să câștigăm cele trei puncte. Nu ne e frică de nimeni. ...