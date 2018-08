Beyonce vrea ca siluetele cu forme generoase să fie mai bine acceptate

13:40

Reprezentanţii conducerii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Sibiu au declarat marţi, pentru AGERPRES, că aşteaptă de la Guvern aproape 14 milioane de lei pentru achiziţia de aparatură medicală necesară în vederea asigurării serviciilor de asistenţă medicală în perspectiva Summit-ului UE din mai 2019, sumă care ar trebui asigurată până la sfârşitul acestei luni pentru a putea derula în timp util procesul de achiziţie.Medicii avertizează că în lipsa acestei aparaturi nu vor putea interveni la standardele cerute, iar inclusiv participanţii la Summit care ar putea întâmpina unele probleme de sănătate uzuale cum ar fi o căzătură tratabilă la Ortopedie sau o indigestie ar trebui transportaţi de urgenţă cu elicopterele SMURD în cele mai apropiate spitale mai bine dotate, adică la Târgu Mureş şi Cluj-Napoca. Oficialii spitalului susţin că unitatea medicală dispune de medici şi asistente bine pregătiţi şi suficienţi, chiar şi săli de operaţie şi câteva saloane care să facă faţă exigenţelor unui asemenea eveniment fără precedent în România, însă totul depinde de ce problemă de sănătate ar putea apărea la oricare dintre participanţii la Summit-ul UE."Este foarte greu de spus ce este cel mai urgent de rezolvat, pentru că, din ce am scris noi în listă, este vorba în primul rând de amenajarea uneia sau a două săli de operaţie, pentru asta am cerut mese chirurgicale şi restul, dar şi instalaţii pentru intervenţii chirurgicale de urgenţă", a declarat marţi, pentru AGERPRES, directorul medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, medicul Florina Popa.Şi directorul general al spitalului sibian, Cornel Benchea, recunoaşte că dacă un oficial european s-ar împiedica pe scări şi ar avea o fractură ce ar necesita o operaţie, acum medicii ortopezi din Sibiu, deşi ar şti să intervină, nu au nici o sală de operaţie potrivită, nici aparatura cu care se operează în spitalele dotate din ţară."Doamne fereşte, dacă se împiedică cineva pe scări şi trebuie intervenit. Noi am cerut aparatură pentru Urgenţă, ATI, Chirurgie, Ortopedie şi Cardiologie şi un ecograf la Cardiologie, dacă cuiva nu îi pică bine mâncarea şi trebuie investigat. Ecograful pe care noi îl avem acum la Gastrologie este 'străbunicul' ecografului de acum, aproape că nu se mai vede pe el, atât de vechi este. (...) Dacă va fi ceva, cazarea se va face la Neurochirurgie. (...) Nu cerem ceva special, ce nu are niciun spital din România", a explicat directorul Cornel Benchea.Potrivit sursei citate, Guvernul a primit două solicitări de aparatură de la Sibiu până acum. Prima listă cu necesarul a fost trimisă la Guvern în noiembrie 2017, iar a doua, actualizată, în martie 2018. Până acum, Guvernul nu a dat niciun răspuns către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu sau Consiliul Judeţean. Conducerea spitalului speră ca ministrul Sănătăţii să ajungă până la finalul acestei săptămâni, la Sibiu, pentru a evalua situaţia şi a sprijini medicii să primească aparatura cerută."Prima listă am trimis-o în noiembrie anul trecut, am completat-o şi trimis-o în martie anul acesta. Nu avem niciun răspuns. Dacă mai durează încă o lună şi nu avem banii, nu cred că mai putem achiziţiona", a precizat directorul Cornel Benchea.Directorii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu mai spun că orice spital judeţean din ţară ar trebui dotat cu ce cer ei, indiferent dacă există summit-uri sau nu, iar pentru Sibiu cu atât mai mult ar trebui asigurate aceste aparaturi deoarece unitatea deserveşte nu numai pacienţi din tot judeţul, dar şi din judeţele Braşov, Alba şi Hunedoara.Ca să fie siguri că participanţii la Summit-ul UE din 2019 pot fi transportaţi rapid în siguranţă, în orice situaţie, organizatorii vor avea pregătit să decoleze de pe Aeroportul Internaţional din Sibiu un avion NATO ce va fi adus de la baza militară americană din Ramstein (Germania), potrivit directorului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, Cornel Benchea.Preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu, Daniela Cîmpean şi prefectul judeţului, Adela Muntean au semnat o solicitare comună, în iunie 2018, către Guvern, prin care cer bani pentru spital şi aeroport.Potrivit documentelor puse la dispoziţia AGERPRES de către Prefectură şi Consiliul Judeţean Sibiu, în prezent la Secţia de Ortopedie din Sibiu este nevoie de un turn complet de artroscopie de ultimă generaţie, pentru că cel existent e vechi de 15 ani şi nu face faţă intervenţiilor.Chirurgii din spitalul de la Sibiu au cinci săli de operaţie, însă cer încă o masă nouă pe care să opereze, pentru că mesele de acum sunt vechi, cu defecte. Ei mai solicită un turn laparoscopic, pe lângă cele două existente; un aspirator chirurgical, toate cele existente acum fiind depăşite; un aparat electrochirurgical.Din resurse proprii, Consiliul Judeţean Sibiu şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă vor cumpăra până în 201 aparatură în valoare de două milioane de lei, susţine directorul Cornel Benchea.Potrivit conducerii spitalului, în 2007, când Sibiul a fost Capitală Culturală Europeană şi a fost vizitat de circa un milion de turişti din toată lumea, nu s-au făcut investiţii masive pentru necesităţile de dotări moderne la SCJU.Guvernul a alocat deja zece milioane de lei din fondul de rezervă, pentru ca Sibiul să aibă un sistem de supraveghere performant, la Summit. Însă primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, spune că cei zece milioane reprezintă doar 60 la sută din banii necesari şi că aşteaptă şi restul finanţării cerute de la Guvern.În 9 mai 2019, Sibiul va fi, pentru o zi, capitala politică a Uniunii Europene, aici urmând să se reunească şefii de stat din UE la primul summit european de după Brexit. AGERPRES / (A - autor: Isabela Paulescu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Irina Giurgiu)