Cum și-au petrecut cei 21 de concurenți zilele dinaintea plecării în ”Ultimul Trib”, în Madagascar

14:10

Fetița Danielei Györfi are talent artistic, dar mama ei o vrea tobă de carte și e mândră că Maria, care acum e în clasa pregătitoare, a luat punctaje maxime la toate concursurile de matematică și română. Copila știe deja să scrie și să citească. Are mama o fetiță nu doar frumușică foc, ci și tare […] Post-ul Fetița Danielei Györfi are veleități artistice, dar mama ei o vrea tobă de carte. A trimis-o la școală și-n vacanță! apare prima dată în Libertatea.ro.