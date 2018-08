Cum şi-au petrecut cei 21 de concurenţi zilele dinaintea plecãrii în ”Ultimul Trib”, în Madagascar - FOTO

15:10

B.U.G. Mafia, Coma, FiRMA, The Mono Jacks, Jurjak, The Details şi DayDay sunt trupele care vor urca pe scenă, iar Alt Om şi Not So Common DJ vor fi DJ-ii la Bucharest Craft Beer Festival 2018. Evenimentul, aflat în acest an la cea de-a treia ediţie, are loc între 31 august şi 2 septembrie, la Verde Stop (pe strada Barbu Văcărescu nr. 162-164 din Capitală).