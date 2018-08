Aeroportul din Frankfurt, evacuat! Îmbarcările pasagerilor au fost sistate

08:40

Silvia de la "Bravo, ai stil!" este foarte fericită, la două luni de când a câștigat show-ul mărturisește că a început o relație de iubire cu un bărbat român, care călătorește foarte mult. „Îmi place foarte tare de cineva. El călătoreşte foarte mult şi nu stă aici, în România, dar cum eu vreau să părăsesc