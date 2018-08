Pink a ajuns de urgență la spital! Artista și-a anulat concertele și le-a transmis fanilor un mesaj

09:30

Un poliţist din Vâlcea a ajuns la spital după ce a fost agresat de un șofer fugar. Bărbatul nu a oprit la semnalele agentului, iar acesta a plecat în urmărirea lui. După o cursa nebună în care s-au tras și focuri de armă, polițiștii au reușit să-l prindă, dar bărbatul a devenit agresiv şi l-a […]