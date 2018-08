Un muncitor a murit la o fabrică de betoane din Piatra Neamț. Bărbatul a fost strivit de un utilaj

17:10

Impresara Anamaria Prodan nu se uită la bani atunci când își dorește ceva. Vedeta are un telefon personalizat cu numele ei. Anamaria Prodan iubește luxul și își satisface orice moft, indiferent cîți bani trebuie să scoată din buzunar. Celebra impresară le-a arătat prietenilor săi din mediul online că are telefon de fițe, personalizat. Astfel, telefonul […] Post-ul Anamaria Prodan are telefon personalizat. Impresara își satisface orice moft apare prima dată în Libertatea.ro.