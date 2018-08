Emil Boc: Dumitru Fărcaş va rămâne pentru eternitate în ADN-ul poporului român

16:20

Industria agenţiilor de turism din România aşteaptă scuze din partea ministrului Turismului, Bogdan Trif, pentru declaraţiile acestuia făcute în conferinţa de bilanţ, potrivit cărora "agenţiile de turism opun rezistenţă şi se împotrivesc" garantării pachetelor turistice şi că aceleaşi agenţii sunt "şmecheri" care încasează bani în avans de la turişti şi îi folosesc în alte scopuri, se arată într-o scrisoare deschisă a Consiliului Director al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT)."Am aşteptat şi ascultat cu mare interes conferinţa de presă de bilanţ la şase luni a ministerului pe care îl conduceţi. Am sperat că ministerul pe care cu toţii l-am dorit, cel al Turismului, ne va face să fim mândri de meseria pe care, cu pasiune, o exercităm. Rezultatul a fost însă altul: ne-am întristat şi ne-am revoltat! (...) Aţi ales să creaţi aşteptări false turiştilor români, în sensul în care serviciile turistice vor fi garantate 100%, deşi ştiţi foarte bine că majoritatea serviciilor oferite de agenţiile de turism nu se încadrează în scopul directivei transpuse recent în legislaţia românească. Aţi ales să comunicaţi că este treaba noastră, a agenţiilor de turism, să găsim soluţii de garantare în piaţă, în contextul în care statul român a abandonat peste noapte fondul de garantare, pentru că a înţeles că cerinţele formulate de dumneavoastră nu sunt realiste şi implementabile. Aţi ales să dezinformaţi, spunând că în toate ţările din Europa serviciile sunt garantate 100%, deşi ştiţi extrem de bine că nu este aşa. Aţi ales să daţi exemplul Germaniei, unde garantarea este limitată la un procentaj redus din cifra de afaceri a firmelor de acolo", se menţionează în documentul semnat de preşedintele ANAT, Nicolae Demetriade.Potrivit sursei citate, cele peste 2.500 de agenţii de turism din România au trimis, în ultimii 28 de ani, milioane de români în concedii memorabile, timp în care "au fost alături de turiştii lor zi şi noapte atunci când ceva neplăcut s-a întâmplat"."Atunci când au apărut crize de tot felul peste tot în lume - natură dezlănţuită, atentate, crize politice - au găsit soluţii pentru siguranţa turiştilor. Şi-au văzut cu maximă seriozitate de treabă şi nu au profitat de lipsa de reglementări care să asigure protecţia turiştilor, deşi statul român era obligat prin directive europene să facă acest lucru. Au existat extrem de puţine cazuri de insolvenţă, în pofida faptului că marja de profit în industrie este cea mai mică din economia românească. Atunci când au fost insolvenţe s-au mobilizat exemplar, au demonstrat solidaritatea de breaslă, găsind soluţii pentru repatrierea turiştilor afectaţi. Au făcut această activitate cu multă pasiune şi atenţie pentru nevoile turiştilor lor. De peste 10 ani s-au preocupat permanent de siguranţa turiştilor lor, propunând constant şi perseverent soluţii legale pentru ca aceştia să fie protejaţi, în pofida dezinteresului major al autorităţilor din România. Din păcate, dumneavoastră, domnule ministru, aţi ales să defăimaţi generalizat agenţiile de turism din România şi doar la întrebarea directă a jurnaliştilor v-aţi adus aminte să menţionaţi că 'majoritatea agenţiilor de turism lucrează corect'. Aţi ales să comunicaţi public că agenţii de turism sunt 'şmecheri', că încasează bani în avans de la turişti şi îi folosesc în alte scopuri, că fură turiştii români şi că au profituri mari la care ar mai trebui să renunţe pentru a acoperi costurile garantării serviciilor turistice", se notează în scrisoare.În viziunea ANAT, în 28 de ani, au fost foarte puţine insolvenţe şi într-o proporţie covârşitoare nu au fost cazuri de 'ţeapă', ci de insolvenţe "normale"."Cazul Omnia Turism nu a provocat pagube de opt milioane de euro ci, după cum ştiţi foarte bine, suma respectivă se ridică la maximum 2,5 milioane de dolari (vă poate spune asiguratorul). Firma respectivă era activă de 26 de ani pe piaţă, iar incidentul s-a declanşat prin sinuciderea administratorului şi incapacitatea autorităţilor şi a justiţiei din România de a desemna în regim de urgenţă un administrator judiciar care să poată vedea exact ce s-a întâmplat. Chiar vă imaginaţi că cineva dă o 'ţeapă' după 26 de ani de activitate în piaţă şi apoi se sinucide? În toate cazurile de până acum, dincolo de un număr relativ mic de turişti păgubiţi (faţă de care ne cerem noi scuze, ca breaslă), cei mai păgubiţi, valoric, au fost tot operatorii din turism, care au plătit din buzunar milioane de euro pentru a despăgubi clienţii sau a-i face să nici nu simtă incidentul. Acestora ar trebuie să le mulţumiţi şi nicidecum să-i defăimaţi public pe nedrept", atrage atenţia ANAT.Reprezentanţii industriei consideră că toate demersurile lor din ultimii ani de a găsi soluţii pentru garantarea pachetelor de călătorie au fost ignorate de autorităţi."(...) dumneavoastră comunicaţi public că 'agenţiile de turism opun rezistenţă şi se împotrivesc'. Se împotrivesc la ceea ce ele au propus? Agenţiile de turism se împotrivesc modului în care autorităţile, fără niciun studiu de impact, îşi imaginează că se pot găsi soluţii peste noapte la probleme pe care chiar ele le-au ignorat. Se împotrivesc unor soluţii aberante de tip 'cont fiduciar', pentru că acestea distrug toate agenţiile mici şi mijlocii care sunt cronic subfinanţate şi necapitalizate suficient pentru că, aşa cum aţi afirmat corect de această dată, au supravieţuit într-o industrie sălbatică şi haotică. Au făcut-o, însă, cu fruntea sus în faţa a milioane de oameni pe care cu cinste şi corectitudine i-au servit! Stimate domnule ministru Bogdan Trif, industria agenţiilor de turism din România aşteaptă scuzele dvs. Industria aşteaptă mulţumiri pentru că s-a comportat corect şi s-a menţinut curată, în pofida lipsei acţiunii statului român timp de 28 de ani. Evident că nu există nicio pădure fără uscăciuni, dar acest lucru nu permite nimănui să o defăimeze la modul general. Dorim să vă aducem aminte că, dincolo de preocuparea noastră comună de a proteja turiştii români, Ministerul Turismului are obligaţia de a sprijini şi nu de a defăima industria pe care o gestionează", susţin oficialii ANAT.Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat, luni, în cadrul conferinţei de bilanţ, că agenţiile de turism din România vor avea timp, până la sfârşitul anului, să-şi înfiinţeze un fond mutual sau să găsească un alt sistem de garantare a pachetelor de servicii turistice, astfel încât turistul să fie protejat."(...) Predecesorii mei, din păcate, nu au avut curaj să facă acest lucru, motiv pentru care am ajuns în situaţii destul de delicate. În afară de procedurile de infringement, am avut insolvenţe răsunătoare şi cel mai elocvent exemplu este cazul Omnia, de anul trecut, unde prejudiciul a fost undeva la 8 milioane de euro, iar poliţa de asigurare doar de de 50.000 de dolari. Putem să facem un calcul simplu când împărţim 50.000 de dolari la 8 milioane şi constatăm că românii au fost păgubiţi, pot spune chiar ţepuiţi, pentru că au pierdut şi banii şi nu şi-au efectuat nici concediile", a susţinut Trif.Ministrul Turismului a adăugat că, până la transpunerea noii ordonanţe, licenţierea agenţiilor de turism se va face pe sistemul actual."La ora actuală, până la transpunerea noii Ordonanţe de Guvern, funcţionează încă aceeaşi formulă, adică pentru a se obţine licenţa este nevoie doar de o poliţă de 50.000 de dolari şi tu poţi să rulezi sume importante, vorbim de milioane de dolari, fără nicio restricţie, pentru că în interiorul unei societăţi sunt mai multe coduri CAEN, iar acei bani pe care societăţile îi colectează în urma vânzării ofertelor de pachete turistice pot să-i folosească şi în imobiliare sau în alte activităţi. Cu alte cuvinte, este o metodă foarte simplă de creditare, deci nu mai ai nevoie să mergi la bancă. Prin această implementare a Directivei nu mai permitem acest lucru. Am avut discuţii atât cu Comisia Europeană, cât şi cu mediul privat. Avem adrese în scris din partea ANAT care contestă Fondul de garantare gestionat de FNGCIMM şi spun clar că nu au fost de acord cu acesta şi că trebuie să dăm drumul şi altor posibilităţi cum ar fi scrisorile de garanţie bancară, poliţele de asigurare, fondurile mutuale, dar şi alte forme de garantare, ceea ce am şi făcut. Agenţiile de turism au de ales, dar pe noi ne interesează ca, în momentul în care vinzi un pachet de servicii turistice, să ştim că turistul este asigurat", a explicat oficialul.La începutul lunii iulie, Bogdan Trif, declara într-un interviu acordat AGERPRES, că "avem deja trei societăţi care anul acesta au furat banii românilor, şi nu mi-e ruşine să folosesc termenul acesta, şi au intrat în insolvenţă". Aceste societăţi sunt: Terra Tourism, Jade Turism şi Euphoric Travel. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Oana Tilică, editor online: Anda Badea)