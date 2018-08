Italia: Parlamentul adoptă o lege emblematică privind munca

20:10

Lady Gaga va susţine două serii de concerte diferite pe perioada rezidenţei sale artistice din Las Vegas, a anunţat vedeta, potrivit Press Associated.Concertele, găzduite de Park Theatre din cadrul Park MGM Las Vegas, vor debuta pe 28 decembrie şi vor fi grupate sub seriile Enigma şi Jazz And Piano.Enigma a fost descrisă ca ''o nouă odisee a hiturilor sale pop asamblate într-o experienţă unică'', iar Jazz And Piano va conţine ''versiunile simplificate ale hiturilor sale precum şi melodii din repertoriul celor mai populare cântece americane''.Lady Gaga, care a lansat cu câţiva ani în urmă un album de jazz împreună cu Tony Bennett, a făcut publice detaliile rezidenţei care va include 27 de spectacole - 23 din seria Enigma şi patru din seria Jazz And Piano - şi le-a spus fanilor că biletele vor fi disponibile din data de 13 august.Rezidenţa artistică se va desfăşura până în noiembrie 2019.''De-abia aştept să împărtăşesc Enigma cu toţii fanii mei şi cu Las Vegasul. Lucrăm la un spectacol care nu seamănă cu nimic din ce am făcut până acum. Va fi o celebrare a lucrurilor unice şi diferite pe care le avem fiecare. Provocările pot fi dovedite cu creativitatea şi curajul care s-au născut din greutăţi, dragoste şi muzică'', a scris cântăreaţa pe site-ul său.Lady Gaga, numele de scenă al lui Stefani Joanne Angelina Germanotta, calcă pe urmele altor vedete din lumea muzicii precum Elton John, Britney Spears, Mariah Carey, Celine Dion, care au susţinut rezidenţe la Las Vegas.Cântăreaţa de 32 de ani, câştigătoare a trei Brit Awards, şase Grammy şi a unui Golden Globe pentru serialul TV ''American Horror Story: Hotel'', va putea fi văzută în primul său rol important pentru marele ecran în octombrie, odată cu premiera ''A Star Is Born'' alături de Bradley Cooper, care este şi regizorul filmului.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)