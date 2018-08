Se însoară Nadir? ”Probabil că orice femeie își dorește, toate se visează în rochii de mireasă”

14:00

Am adresat biroului de presă al Ministerului de Finanțe întrebarea: „Cine depune cererea de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule în cazul unui contract de leasing financiar care a fost cedat printr-un contract de novatie: primul utilizator (cedentul) sau utilizatorul final (cesionarul) din contractul de leasing financiar în condițiile în care […] The post Ministerul de Finanțe face lumină: cine depune cerere de restituire a taxei auto în cazul în care leasingul a fost preluat prin novație appeared first on Cancan.ro.