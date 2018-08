Tenis: Preşedintele ITF, încrezător în adoptarea reformei privind Cupa Davis

12:50

Robert Redford, în vârstă de 81 de ani, a decis să spună adio meseriei de actor, dar nu şi cinematografiei. Ultimul film în care starul american apare în calitate de actor va avea premiera pe 28 septembrie în Statele Unite, informează lexpress.fr.Robert Redford, unul dintre cei mai mari actori ai generaţiei sale, a anunţat încheierea carierei sale în arta interpretativă, după şase decenii marcate de numeroase filme care au devenit pelicule clasice ale celei de-a şaptea arte.''Niciodată să nu spui niciodată, dar am ajuns la concluzia că asta a fost tot pentru mine în ceea ce priveşte actoria", a declarat starul american într-un interviu publicat luni în revista Entertainment Weekly.''M-am gândit, ei bine, este suficient. Şi de ce să nu mă retrag cu ceva foarte vesel şi pozitiv?'' a adăugat actorul.Starul de cinema a spus că "The Old Man and The Gun", care va fi lansat pe 28 septembrie în Statele Unite, va fi probabil ultimul lui film. În acest lungmetraj, Robert Redford joacă rolul Forrest Tucker, un infractor care a existat în realitate şi care a fost arestat pentru 17 spargeri de bănci. A fost încarcerat de fiecare dată, dar a reuşit să evadeze."Mă voi retrage după acest film, pentru că fac această meserie de când aveam 21 de ani", a dezvăluit Robert Redford, unul dintre puţinii actori ai generaţiei sale rămaşi încă în activitate."Cred că filmul vorbeşte la fel de mult despre el ca despre acest personaj", a declarat David Lowery, cineastul care a regizat "The Old Man and The Gun". "Este vorba despre cineva aflat la crepusculul vieţii, care face ceva ce îi place. Există o legătură inevitabilă asociată personajului, ce este imposibil de disociat de domnul Redford însuşi, este o chestiune dulce-amară", a spus regizorul peliculei.Robert Redford va continua să regizezeStarul american, care are reputaţia unei persoane distante, trăieşte departe de atenţia mass-media şi de sistemul care creează vedete la Hollywood. "La începuturile mele, mi-a fost foarte greu din cauza celebrităţii", declara el pentru publicaţia franceză L'Express în 2013. "Credeam că fenomenul urma să dispară. Sau, cel puţin, să se atenueze. Când am văzut că nu era cazul, am încercat să mă distanţez puţin de aceste lucruri", a adăugat el.Începând cu sfârşitul anilor 1970, Robert Redford a jucat mai rar în faţa camerelor de filmat, preferând să se concentreze asupra carierei de regizor. Un purtător de cuvânt al actorului a subliniat că declaraţiile recente ale lui Robert Redford vizează doar cariera lui de actor, nu pe aceea de regizor. Robert Redford a regizat nouă lungmetraje şi un documentar, iar primul dintre aceste producţii, "Ordinary People", i-a adus premiul Oscar pentru regie în 1981.Starul californian a înfiinţat şi un festival dedicat filmelor independente, Sundance, în 1978, devenit unul dintre cele mai influente din lume. În interviul publicat de revista L'Express în 2013, Redford spunea că regretă, în parte, succesul de care se bucură acest festival. "Am descoperit partea întunecată a succesului, odată cu sosirea agenţiilor de publicitate, a paparazzilor, a tuturor acelora care voiau să folosească festivalul pentru propriile interese (...), bilanţul este totuşi pozitiv. Însă festivalul şi-a pierdut şarmul".Recompensat cu un singur premiu OscarÎn calitate de actor, Robert Redford nu a fost niciodată premiat cu Oscar, deşi mai multe dintre interpretările sale au fost salutate de criticii de specialitate şi de public, în filme devenite emblematice, precum "The Sting", "All The President's Men", "Three Days Of The Condor" şi "Out Of Africa". Totuşi, starul american a primit un Oscar onorific în 2002 pentru întreaga carieră.Actorul american şi-a început cariera pe Broadway la sfârşitul anilor 1950 şi s-a arătat extrem de selectiv în alegerea rolurilor după ce a dobândit statutul de star la Hollywood. A dezvăluit că a refuzat rolurile principale ce i-au fost oferite în filmele "The Graduate" şi "Love Story". De asemenea, Redford a jucat relativ puţin pentru un actor de calibrul lui, inclusiv în perioada culminantă a carierei sale interpretative (sfârşitul anilor 1960 - mijlocul anilor 1980).Cariera lui a fost majoritar marcată de roluri reprezentând personaje pozitive, inspirând simpatie, însă publicul l-a adorat chiar şi atunci când a interpretat răufăcători, în filme precum "The Sting" sau "Butch Cassidy and the Sundance Kid".AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Alexandru Cojocaru)