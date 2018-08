Un fotbalist român cu 17 meciuri la FCSB a recunoscut că evoluat în meciuri trucate: "Nu se făceau așa!"

13:50

Gigi Becali a vorbit despre jucătorii săi și a explicat de l-a criticat pe fundașul Mihai Bălașa, 23 de ani, și a avut un mesaj pentru mijlocașul Dragoș Nedelcu, 20 de ani."Sunt unii jucătorii care evoluează mai bine dacă sunt criticați și dacă e presiune pe ei. Să vedeți ce bine o să joace Bălașa joi cu Hajduk după ce am pus presiune pe el. Am văzut că el joacă mai bine când e presiune. Dacă așa se concentrează, am zis să pun presiune pe el. ...