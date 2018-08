Linia Dorneşti-Gura Putnei-Putna, reparată; trenurile CFR Călători vor circula pe acest traseu de la jumătatea lunii august

23:00

Jucătoarea română Mihaela Buzărnescu a abandonat în turul al doilea al turneului WTA de la Montreal (Canada), dotat cu premii în valoare de 2,82 milioane dolari, în timpul meciului cu ucraineanca Elina Svitolina, cap de serie numărul 5. Chair umpire and Svitolina assisting Buzarnescu as they wait for the trainer. #CoupeRogers pic.twitter.com/aGsWJCQbDe— WTA Insider (@WTA_insider) August 8, 2018Reprezentanta ţării noastre a suferit o entorsă la piciorul drept, în cursul setului al treilea, la scorul de 6-3, 6-7 (5/7), 4-3 în favoarea adversarei sale. Cu ochii în lacrimi, "Miki" a primit îngrijiri medicale la marginea terenului, înainte de a fi scoasă din arenă într-un scaun cu rotile, în aplauzele spectatorilor. Unfortunately @MikiBuzarnescu has been forced to retire due to injury. We wish her a speedy recovery! @ElinaSvitolina advances at the @CoupeRogers 6-3, 6-7(5), 4-3(ret) pic.twitter.com/ekXY4hDhnA— WTA (@WTA) August 8, 2018Mihaela Buzărnescu (30 ani) a cucerit duminică primul titlu WTA din cariera sa, în turneul de la San Jose (California), succes care a propulsat-o pe locul 20 în ierarhia mondial, cel mai înalt pe care l-a atins până acum în circuitul profesionist.Pentru participarea la competiţia din Canada, Buzărnescu a fost recompensată cu un cec de 14.860 dolari şi 60 de puncte WTA.AGERPRES (editor: Mihai Dragomir, editor online: Adrian Dădârlat)