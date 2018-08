Maria Constantin, despre siluetă şi războiul cu fostul său soţ!

11:30

Vitamina K2 mai este cunoscuta de catre oamenii de stiinta sub denumirea “ SUPERFOOD”. De ce Superfood? Ei bine, Vitamina K2 contine foarte multe substante nutritive si benefice organismului nostru. Vitamina K2 are un rol esential in coagularea sangelui iar in lipsa acesteia nivelul de coagulare al sangelui este mic. Asadar, in acest articol vei regasi cele mai importante beneficii ale Vitaminei K2 si motivele pentru care organismul tau are nevoie de aceasta vitamina minune. Vitamina K2 reprez...