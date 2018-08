Ediţia a VII-a a Festivalului de film Horror şi Fantastic "Lună Plină"

04:40

Cântăreaţa Whitney Houston, care a dominat scena muzicii pop americane şi internaţionale în anii 1980 şi 1990, recunoscută pentru vocea ei dramatică şi emoţionantă, s-a născut în Newark, New Jersey, la 9 august 1963, arată www.nashvillesymphony.org şi www.lastfm.com.A crescut înconjurată de muzică, mama sa, Emily ''Cissy'' Houston, fiind o faimoasă cântăreaţă de gospel/R&B, câştigătoare a unui Premiu Grammy pentru cel mai bun album tradiţional de gospel, respectiv ''Face to Face'' (1996), potrivit www.thefamouspeople.com. Verişoarele sale Dee Dee şi Dionne Warwick erau, de asemenea, cântăreţe de gospel şi R&B.Copil fiind Whitney Houston a început să cânte în corul bisericii pe care o frecventa, şi mai târziu, ca adolescentă a făcut backing vocals pentru o serie de cântăreţi, precum Jermaine Jackson, Lou Rawls, Neville Brothers, Chaka Khan pentru melodia ''I'm Every Woman'' (1978).La începutul anilor 1980, a început să lucreze ca model, apărând pe coperţile câtorva reviste, între care ''Seventeen'', devenind astfel una dintre primele femei de culoare care au apărut pe coperta acesteia. A apărut şi în câteva episoade TV precum ''Gimme a Break'', dar şi-a continuat, în paralel, cariera de cântăreaţă.În 1983, Whitney a semnat cu Arista Records, după ce preşedintele companiei, Clive Davis, a văzut-o şi auzit-o cântând alături de mama ei pe o scenă din New York. Timp de câţiva ani, acesta a angajat compozitori şi producători în încercarea de a pune în balanţă influenţa gospel din vocea sa cu melodiile contemporane. Albumul său de debut, intitulat ''Whitney Houston'', a fost lansat în 1985 şi s-a vândut în peste 12 milioane de exemplare în SUA, devenind astfel cel mai bine vândut album de debut al unei artiste. Albumul a inclus melodiile: ''How Will I Know'', ''You Give Me Good Love'', ''Saving All My Love For You'' şi ''Greatest Love of All'', potrivit www.cinemagia.ro. Piesa "You Give Me Good Love" a devenit primul hit al cântăreţei, ocupând poziţii fruntaşe în clasamentele R&B şi locul trei în topul pop. Următoarele trei piese ''Saving All My Love For You" (câştigătoare a unui Premiu Grammy), ''How Will I Know" şi "The Greatest Love of All " au ocupat primele poziţii în topurile de muzică pop.Următorul album, intitulat simplu ''Whitney'' (1987), a debutat ca numărul unu în clasamentul albumelor şi s-a vândut în peste 9 milioane de copii. Primele patru piese de pe acest album, "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)", câştigătoare a unui Premiu Grammy, "Didn't We Almost Have It All", ''So Emotional", "Where Do Broken Hearts Go", au ajuns pe poziţia unu în topurile de specialitate.Whitney Houston a înregistrat pe compilaţia destinată Olimpiadei de Vară din 1988 piesa ''One Moment in Time", care a fost lansată spre sfârşitul anului, intrând în Top 5 în SUA şi devenind numărul unu în Marea Britanie şi Germania.Cel de-al treilea album, ''I'm Your Baby Tonight'' lansat în 1990, a reuşit să ofere publicului două hit-uri number one: "All the Man That I Need" şi "I'm Your Baby Tonight''.Un moment excepţional a fost înregistrat în 1991, când Whitney Houston a cântat imnul Statelor Unite la competiţia Super Bowl.Cariera de actriţă şi-a început-o în 1992, când a jucat în filmul romantic ''The Bodyguard'' alături de actorul Kevin Costner. Filmul a avut încasări de 390 milioane de dolari în box office, însă coloana sonoră a acestuia, un cover al melodiei "I Will Always Love You" scrisă şi înregistrată de cântăreaţa de country Dolly Parton în 1974, a devenit cea mai bine vândută din istorie, iar ''I Will Always Love You'' a devenit cel mai bine vândut single cântat de o artistă şi se află pe locul 6 în topul celor mai bine vândute cântece din istoria muzicii. Al doilea film în care a jucat s-a numit ''Waiting to Exhale'' (1995), iar coloana sonoră a acestuia a reunit mai multe cântăreţe de culoare, printre care Toni Braxton, TLC, Aretha Franklin, Chaka Khan, Mary J. Blige. ''Waiting to Exhale: Original Soundtrack Album'' a ajuns numărul unu în topul albumelor US Billboard 200 pentru cinci săptămâni şi în Topul R&B pentru zece săptămâni. Au urmat filmele ''The Preacher's Wife'' (1996), ''The Preacher's Wife: Original Soundtrack Album'', care a inclus şi câteva cântece gospel, şi ''Sparkle'', lansat la 17 august 2012, după moartea cântăreţei.Cel de-al patrulea album de studio "My Love Is Your Love" a fost lansat la 17 noiembrie 1998. Chiar dacă nu a înregistrat aceleaşi vânzări ca precedentele, albumul a primit patru Discuri de platină şi a generat câteva hituri, precum ''When You Believe'', "Heartbreak Hotel","It's Not Right, But It's Okay", "My Love Is Your Love" şi "I Learned from the Best". La Premiile Grammy din 2000 albumul a primit şapte nominalizări. În 2000, artista a lansat compilaţia "Greatest Hits", care includea o serie de duete cu Enrique Iglesias, George Michael şi Deborah Cox.În decembrie 2002, a fost lansat albumul "Just Whitney...", de pe care au fost extrase single-urile: ''Try It On My Own", "You Light Up My Life", "Love That Man" şi "Things You Say". A urmat, în noiembrie 2003, albumul "One Wish : The Holiday Album", cu piese de Crăciun.''The Ultimate Collection'', o compilaţie a celor mai de succes hituri ale artistei, a fost lansată în 2007, iar un nou album ''I Look To You'' a fost lansat în 2009, devenind nr. 1 în Billboard 200. În 2010, single-ul ''I Look to You'' a câştigat Premiul pentru cel mai bun videoclip.Whitney Houston a fost căsătorită cu Bobby Brown, un cântăreţ de R&B, şi au avut o fiică, Bobbi Kristina (n.1993-m.2015). În 2007, după numeroase probleme în cuplu, pe fondul consumului de droguri şi alcool, care a dus şi la declinul carierei sale, cei doi au divorţat. Cântăreaţa a obţinut custodia fiicei sale. Foto: (c) Dan Steinberg / AP - Whitney Houston şi fiica sa Bobbi Kristina Brown sosesc la un eveniment în Beverly Hills (23 februarie 2011) Cântăreaţa a intrat la dezintoxicare de două ori. În 2010 a declarat că nu mai consumă droguri dar în 2011 a reintrat într-un alt program de restabilire, conform www.imdb.com.La 11 februarie 2012, cântăreaţa Whitney Houston a fost descoperită inconştientă în cada de baie într-un hotel de lux din Beverly Hills. În raportul lor, medicii legişti au ajuns la concluzia că vedeta în vârstă de 48 de ani a murit prin înec accidental, în condiţiile consumului de cocaină şi ale unor probleme cardiace.Cântăreaţa Whitney Houston a fost una dintre cele mai premiate artiste ale tuturor timpurilor, cu peste 400 de premii de-a lungul carierei, printre care două Premii Emmy şi şase Premii Grammy, dar şi unul dintre cei mai bine vânduţi artişti cu peste 200 de milioane de albume, single-uri şi clipuri video. AGERPRES/(Documentare-Irina Andreea Cristea; editor: Ruxandra Bratu, editor online: Adrian Dădârlat)