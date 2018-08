Nataţie: CE 2018 - Sarah Sjostrom şi-a păstrat titul continental la 100 m liber

10:30

Regizorul chinez Zhang Yimou va fi recompensat cu premiul Glory to the Filmmaker la ediţia din acest an a Festivalului de Film de la Veneţia, au anunţat miercuri organizatorii evenimentului, citaţi de Xinhua.Acest premiu este atribuit "unei personalităţi care a lăsat o amprentă deosebit de originală asupra cinematografiei contemporane", se afirmă în comunicatul organizatorilor festivalului.Trofeul îi va fi înmânat lui Zhang Yimou pe 6 septembrie, înainte de premiera mondială a noului său film, "Ying" ("Shadow"), prezentat la Veneţia în afara competiţiei oficiale. "Ying" este un film de arte marţiale, ce prezintă conflictul dintre două grupări feudale din China în perioada celor Trei Regate (220 e.n. - 280 e.n.).Născut în provincia Xi'an în 1950, celebrul regizor chinez a câştigat Leul de Aur de la Veneţia de două ori: în 1992 cu "The Story of Qiu Ju" - care i-a adus lui Gong Li prestigioasa Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă - şi în 1999 cu "Not One Less". De asemenea, Zhang Yimou a câştigat şi un Leu de Argint în 1991 cu filmul "Raise the Red Lantern"."Zhang Yimou este nu numai unul dintre cei mai importanţi regizori din cinematografia contemporană, ci a reprezentat, prin producţia sa eclectică, evoluţia limbajului global al filmului şi, în acelaşi timp, creşterea excepţională a cinematografiei chineze", a declarat Alberto Barbera, directorul Festivalului de la Veneţia.Zhang Yimou este singurul regizor din lume care a câştigat toate premiile importante acordate în cadrul Festivalului de Film de la Veneţia într-un interval mai mic de 10 ani, au precizat autorii evenimentului.De asemenea, cineastul chinez a fost recompensat cu Ursul de Argint şi Premiul Juriului Ecumenic la Berlinala 2000, cu filmul "The Road Home", şi cu Marele Premiu al Juriului şi Premiul Juriului Ecumenic la Cannes în 1994, cu filmul "To Live".Cea de-a 75-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia se va desfăşura în perioada 29 august - 8 septembrie. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Alexandru Cojocaru)