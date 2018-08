Codin Maticiuc, plin de sânge în noul său film „Faci sau taci”

22:10

Diana Bișinicu a devenit mamă pentru prima oară în urmă cu cinci ani. Iar acum toți curioșii se întreabă dacă vedeta îi va face micuței Riana un frățior sau o surioară. (Promotiile zilei la monitoare) Ei bine, micuța Riana își dorește un frățior sau o surioară însă doar în momentul în care ea va împlini […] The post Diana Bișinicu, mamă pentru a doua oară? Ce spune fiica vedetei appeared first on Cancan.ro.