Mesajul Jandarmeriei înaintea protestului de vineri din Piața Victoriei

Deja toata lumea a observat un fenomen care nu mai poate fi pus la indoiala. Valurile de caldura dureaza tot mai mult, iar temperaturile sunt din ce in ce mai mari. Incendiile sunt tot mai numeroase si mai intinse. Pompierii nu vor reusi sa stinga incendiul din California pana in septembrie Fara indoiala planeta se incalzeste, iar climatologii avertizeaza ca lucrurile vor merge inspre si mai rau. Un nou studiu arata ca planeta noastra va deveni o sera, ca permafrostul care se topeste va duce la emisii masive de metan, care vor incalzi Pamantul la un nivel "dezastruos", arata The Oregonian. "Vor fi afectate serios ecosistemele, societatea, dar si economia", se arata intr-un raport publicat de PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America). Articolul integral pe ZIARE.COM