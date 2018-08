DESTINAŢII DE WEEKEND - sfârşit de săptămână în Bucureşti şi în ţară

Manifestările organizate de Statul Major al Forţelor Navale cu prilejul Zilei Marinei Române (15 august) vor continua vineri, 10 august, cu o reprezentaţie susţinută de formaţia muzicală a Forţelor Navale în staţiunea Mamaia, pe itinerariul Piaţeta Perla - Club Melody, între orele 18.00-20.00.Sâmbătă, 11 august, este Ziua Porţilor Deschise în porturile militare.Zeci de nave şi de ambarcaţiuni, armamente şi echipamente militare îşi vor aştepta vizitatorii la Constanţa (între orele 9.00-18.00), la Mangalia şi Tulcea (între orele 10.00-13.00), iar publicul din Brăila va putea să viziteze navele militare acostate în zona falezei Dunării (Moara Violattos), între orele 10.00-13.00, informează Statul Major al Forţelor Navale Române într-un comunicat.Sâmbătă, 11 august, şi miercuri, 15 august, la Muzeul Naţional al Marinei Române din Constanţa, intrarea va fi liberă între orele 9.00-17.00.De asemenea, sâmbătă, de la ora 19.00, Cercul Militar Mangalia va fi gazda unui eveniment inedit, intitulat "140 de ani - Omagiu de neuitare". Reprezentanţii Asociaţiei Ofiţerilor şi Sergenţilor din Bulgaria, Filiala Shabla, vor preda reprezentanţilor Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din România, Filiala Mangalia, o urnă cu pământ de pe câmpurile de luptă de la Plevna, Griviţa şi Pordim, unde s-au jertfit mii de români şi bulgari în războiul din perioada 1877-1878, fiind aduse în atenţia publicului aspectele importante ale Războiului de Independenţă.La Galaţi, navele militare fluviale vor participa duminică, 12 august, în intervalul orar 9.00-13.00, la Ziua Porţilor Deschise, organizată pe faleza municipiului, iar la Bucureşti, în aceeaşi zi, în Parcul Regele Mihai I (Parcul Herăstrău), între orele 15.00-18.00, va avea loc un concert al Muzicii Militare a Forţelor Navale.Evenimentele organizate cu prilejul Zilei Marinei Române vor continua până miercuri, 15 august, când este programat Exerciţiul Naval ''Forţele Navale Române 18'', cel mai mare spectacol naval al anului, între orele 10.00-12.30, la Constanţa, Mangalia, Brăila şi Tulcea. Ziua se va încheia cu concertul Muzicii Militare a Forţelor Navale, susţinut pe faleza din Constanţa, începând cu ora 20.00, iar marinarii militari se vor retrage cu torţe, în intervalul orar 21.00-23.00, în oraşele Constanţa şi Mangalia.* * *Ziua Marinei Române este sărbătorită an de an în ziua de 15 august, odată cu sărbătoarea creştină a Adormirii Maicii Domnului. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO - Manifestări ocazionate de Ziua Marinei, organizate în faţa Comandamentului Flotei din ConstanţaZiua Marinei Române a fost consacrată ca sărbătoare a marinarilor români la 15 august 1902, fiind strâns legată de sărbătoarea religioasă a Sfintei Maria, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni. Potrivit www.navy.ro, la acea dată, evenimentul a fost marcat în Portul Constanţa, la bordul Crucişătorului ''Elisabeta'', printr-un Te-Deum oficiat în prezenţa ministrului de război, Dimitrie A. Sturdza, urmat de serbarea marinărească propriu-zisă.Începând cu anul 1954, Ziua Marinei Militare a Republicii Populare Române s-a celebrat în prima duminică a lunii august, conform Decretului Prezidiului Marii Adunări Naţionale nr. 309 din 29 august 1953. Decretul nr. 309/1953 a fost abrogat prin Decretul nr. 203/1960, care stipula sărbătorirea Zilei Marinei Republicii Populare Române, ca sărbătoare militară şi populară, tot în prima duminică a lunii august.După 1990, s-a reluat tradiţia sărbătoririi Marinei Române la 15 august, odată cu sărbătoarea Sfintei Maria - Praznicul Adormirii Maicii Domnului, Ziua Marinei Române fiind instituită prin Legea nr. 382 din 28 septembrie 2004. Astfel, prin intrarea în vigoare a acestei legi, s-a abrogat Decretul Marii Adunări Naţionale nr. 203/1960. În anul 2009, această zi a fost declarată sărbătoare naţională.În anul Centenarului Marii Uniri, manifestările prilejuite de această zi au început la 5 august, la Galaţi.În perioada 10-12 august pe domeniul Ştirbey din Buftea va avea loc cea de-a opta ediţie a Festivalului Summer Well, potrivit unui comunicat al organizatorilor. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTOVineri, 10 august, festivalul îşi deschide porţile cu un concert al Orchestrei Simfonice Bucureşti, care interpretează într-o manieră clasică cele mai cunoscute piese ale artiştilor ce vor urca pe scenă în cele două zile ale evenimentului.Tot în prima zi, organizatorii prezintă noul concept Night Picnic, în cadrul căruia va fi oferit publicului, în premieră în România, proiectul muzical Rhye.Sâmbătă, 11 august, va urca pe scenă Tom Grennan, cântăreţ şi compozitor britanic, devenit cunoscut în urma colaborării cu trupa Chase & Status pe piesa "All Goes Wrong". Sâmbătă, fanii festivalului îi vor mai putea vedea şi pe belgianul Oscar and the Wolf, trupa americană Cigarettes After Sex, irlandezii de la Kodaline şi duo-ul electro Justice.Ultima zi de Summer Well va fi deschisă de Isaac Gracie, după care va concerta trupa britanică HMLTD. Duo-ul american Sofi Tukker va aduce în atenţia spectatorilor stilul jungle pop, inspirat din muzica house a anilor '90, urmat de britanicii de la The Kooks şi cea mai aşteptată trupă a serii - Bastille - una dintre cele mai iubite trupe indie rock la nivel mondial.Tot în ultima zi de Summer Well, noua scenă a festivalului, Red Bull Music, va găzdui o producţie specială - proiectul Culese din Cartier prezintă #TOTSATU' - şi un mix eclectic de artişti. Proiectul Culese din Cartier prezintă #TOTSATU' îi reuneşte pe Subcarpaţi, Cred Că Sunt Extraterestru, Fraţii Grimme, Fantome, Basska, Argatu' şi Moş Martin, Celula de Criză şi Hanu' cu Bragă.Partea internaţională este reprezentată de Lady Leshurr, producător şi interpret, ce domină scena de rap britanică.Porţile Summer Well 2018 se vor deschide, pe 11 şi 12 august, de la ora 12.00. Pe 10 august, cu ocazia Night Picnic, accesul se va permite începând cu ora 18.00. AGERPRES/(Documentare - Mariana Zbora-Ciurel, editor: Liviu Tatu, editor online: Adrian Dădârlat)

