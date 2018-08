Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală ale Rogers Cup, după ce a învins-o pe Venus Williams

19:00

Patru persoane a fost rănite în urma unei explozii dintr-un bloc de pe bulevardul Basarabia din Capitală și, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență, explozia a fost urmată de incendiu. Primele verificări arată că explozia pornit de la o butelie. Pompierii intervin, la ora transmiterii știrii, după ce a avut loc o explozie în […] The post Incendiu într-un bloc din Capitală, cauzat de o explozie. Patru persoane au fost rănite appeared first on Cancan.ro.