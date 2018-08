Tineri manageri de top 2018: Alina Simona Rusei, chief people operations, Qualitance

12:10

Anemari Ionescu s-a alăturat echipei Atos în octombrie 2015 ca head of technology în divizia de business & platform solutions, funcţie din care coordonează 55 de angajaţi. În mai 2017 a preluat conducerea departamentului şi ocupă poziţia de head of business & platform solutions, având în responsabilitate operaţiunile Atos pe piaţa locală. Cu o licenţă în drept, Anemari Ionescu a ales ca după absolvirea facultăţii să profeseze în industria de IT, alăturându-se echipei de vânzări din Bitdefender....