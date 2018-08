Un elicopter cu nouă persoane la bord s-a prăbuşit în centrul Japoniei

12:20

Partidul Conservator al Marii Britanii condus de premierul Theresa May a câştigat patru procente în faţa Partidului Laburist în simpatiile electoratului, potrivit unui sondaj publicat vineri în The Times, ceea ce sugerează că disputa asupra antisemitismului afectează poziţiile partidului de opoziţie, informează Reuters.Sondajul realizat de YouGov arată că 39 la sută dintre intervievaţi ar vota cu conservatorii, mai mult cu un procent pentru partidul lui May comparativ cu săptămâna trecută, când cele două partide se aflau la acelaşi nivel. Totodată, Partidul Laburist a pierdut trei procente în simpatiile electoratului, ajungând la 35 la sută.Liderul laburist Jeremy Corbyn a fost criticat de comunităţile evreieşti pentru ceea ce acestea au considerat a fi o toleranţă a sa faţă de antisemitism în rândul partidului. Chiar dacă Jeremy Corbyn a declarat că nu va tolera antisemitismul, disputa a afectat poziţiile sale într-un moment în care guvernul conservatorilor este profund divizat asupra Brexitului.Cel mai recent sondaj de opinie arată o răsturnare de situaţie în ceea ce priveşte avantajele câştigate de laburişti de pe urma luptelor interne asupra planurilor Theresei May privind retragerea Marii Britanii din UE, care avansaseră posibilitatea unor alegeri anticipate.Sondajul, care a fost desfăşurat pe un eşantion de 1.675 de adulţi în Marea Britanie mai devreme săptămâna aceasta, arată de asemenea că Theresa May şi-a majorat avansul în faţa lui Corbyn până la 14 procente - un salt de 7 procente comparativ cu săptămâna trecută - în ceea ce priveşte cine ar putea fi viitorul premier al Marii Britanii.AGERPRES/(AS - autor: Adriana Matcovschi, editor: Mihaela Toth, editor online: Alexandru Cojocaru)