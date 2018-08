Proiectul Legii Pensiilor prevede o „taxare” de 0,5 % a firmelor care administrează Pilonul II

14:10

Petruţ Cîrstea, senior manager în cadrul Luxoft România, are o experienţă de peste 16 ani în domeniul IT. În acest moment, Petruţ Cîrstea conduce o echipă de 70 de specialişti, organizaţi în trei departamente, care deservesc clienţi situaţi atât în Europa, cât şi în Statele Unite ale Americii. Anul trecut, echipa lui a preluat dezvoltarea unor noi proiecte, iar 2017 a reprezentat totodată cel mai profitabil an al echipei, încasările acesteia înregistrând o creştere de peste 50%. „Sunt, prin defi...