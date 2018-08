Botoşani: Captură de ţigări în valoare de peste 180.000 de lei realizată de poliţiştii de frontieră

15:00

Şapte elevi care au obţinut media 10 la evaluarea naţională şi la examenul de bacalaureat din acest an, de la şcoli din Târgu Mureş, Sighişoara şi Sărmaşu, au primit, vineri, premii şi Medalia Centenarului, instituită de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş.Între elevii premiaţi s-au regăsit Ioana-Cristina Bucur de la Colegiul Naţional "Mircea Eliade" din Sighişoara, Alexandra Delia Păcurar de la Colegiul Naţional "Alexandru Papiu Ilarian" din Târgu Mureş, ambele cu media 10 la examenul de bacalaureat, alături de care s-au aflat Codruţa Elen Jucan, de la Liceul Teoretic "Samuil Micu" din Sărmaşu, Ilinca Sfrijan Penciu, Şcoala Gimnazială "Radu Popa" Sighişoara, David Toşa, Colegiul Naţional "Unirea" Târgu Mureş, Maria Bianca Pirlea Maier, Şcoala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Târgu Mureş şi Dragoş Manoilă, Şcoala Gimnazială "Dacia" din Târgu Mureş, toţi cu media 10 la evaluarea naţională."Mulţumesc părinţilor care au aceşti copii cu totul şi cu totul minunaţi cărora le-aţi dat o bună educaţie nu doar din clasa a VIII-a sau a XII-a, ci din clasa I-a sau chiar de la grădiniţă. Îmi exprim regretul că nu avem resurse suficiente pentru a vă răsplăti munca, truda şi dragostea pentru învăţare. Prin ceea ce aţi realizat, i-aţi făcut fericiţi pe părinţi şi pe noi, deopotrivă. Ministerul Educaţiei Naţionale doreşte să premieze elevii cu câte 3.000 de lei pentru media zece la bacalaureat şi câte 1.000 evaluare naţională. Noi, în Mureş, avem două medii de 10 la bacalaureat şi cinci la evaluarea naţională. Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş a instituit o medalie şi o cocardă cu însemnele Centenarului, care se acordă celor care fac cinste, este vorba despre distincţia Ieronim Puia", a declarat inspectorul şcolar general al judeţului Mureş, Ioan Macarie.Potrivit şefului ISJ Mureş, Ieronim Puia (1887-1960) a fost primul revizor şcolar român la Târgu Mureş, de după Unirea din 1918, iar de numele acestuia se leagă înfiinţarea a peste 170 de şcoli româneşti, în perioada 1919-1932.Fiecare dintre adolescenţii care au participat, vineri, la festivitatea dedicată lor de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş au scos în evidenţă faptul că mediile de 10 pe care le-au obţinut nu au fost întâmplătoare, fiecare dintre ei având la activ numeroase ore de muncă şi de sacrificii."Nu cred că am stat să număr câte ore am lucrat pe zi. În primul rând efortul depus este unul maxim, fiindcă ştim cu toţii că nu este atât de uşor să ajungi la aceste rezultate. Pot spune că din clasa a V-a am participat la multe concursuri şcolare şi olimpiade pentru a putea obţine rezultate bune la examen. M-am pregătit mai mult cu bunicul meu, care este profesor de matematică, el îmi spunea că nu trebuie să obţin neapărat rezultate bune la olimpiade, evident că şi acestea sunt importante, dar că noi ne pregătim pentru ceea ce va urma, adică pentru examenul de capacitate şi pentru bacalaureat pe viitor. M-am înscris la Liceul 'Emil Racoviţă' în Cluj-Napoca, matematică-informatică, am optat pentru informatică", a declarat Codruţa Elen Jucan, de la Liceul Teoretic "Samuil Micu" din Sărmaşu.Dragoş Manoilă, de la Şcoala Gimnazială "Dacia" Târgu Mureş, a afirmat că nu poate să spună că a depus eforturi uriaşe pe termen lung pentru a obţine media 10 la examenul de evaluare naţională, însă a învăţat metodic, consolidând în timp cunoştinţele."În ultimele două săptămâni, înainte de examen, veneam de la şcoală şi făceam teste la Română şi Matematică. Am lucrat foarte motivat de profesori, pentru că am avut profesori care ne-au îndemnat să lucrăm şi ne-au apreciat la nivelul nostru de pregătire, iar notele şi încrederea lor au fost un mijloc bun de evaluare pentru noi. Am fost surprins când am văzut media 10, eu tind să mă subapreciez de obicei după examene. Am ales că continui la Colegiul Naţional 'Unirea', la secţia de Ştiinţele Naturii intensiv engleză, fiindcă simt că este un profil echilibrat şi mi se potriveşte", a spus Dragoş Manoilă.David Toşa, cel care a absolvit ciclul gimnazial la Colegiul Naţional "Unirea" din Târgu Mureş, a afirmat că va continua să studieze la acest colegiu, la profilul Matematică-Informatică."În fiecare zi am lucrat, nu pot să spun că am lucrat în exces, doar atât cât să mă simt sigur, iar la şcoală am fost ajutat de profesori. Am încercat să am un echilibru şi timpul liber. Matematica e pasiunea mea, dar nu pot să spun că lucrez un număr fix de ore pe zi, uneori lucrez mai mult, alteori lucrez mai puţin. În fiecare an am fost la Olimpiada de Matematică", a arătat David Toşa.Maria Bianca Pirlea Maier, de la Şcoala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Târgu Mureş, a spus că s-a orientat către Colegiul Naţional "Unirea" din Târgu Mureş, unde va studia Matematică-Informatică. Sfatul ei pentru colegii mai tineri este acela de a învăţa fiecare lecţie pe care o au, fiindcă vor avea nevoie de ea mai târziu şi le va uşura munca la evaluarea naţională."Nu mă aşteptam să văd 10 pe linie la evaluarea naţională, dar mă bucur de rezultat. Am muncit în fiecare zi, nu pot să spun că munceam mult sau puţin, dar în ultimele săptămâni înainte de examene am făcut în permanenţă teste la Română şi Matematică. Au fost foarte grele subiectele de examen, dar pentru faptul că am învăţat continuu din clasa a V-a, mi-a fost foarte uşor", a afirmat Maria Bianca Pirlea Maier.Absolventa cu media 10 a Colegiului Naţional "Mircea Eliade" din Sighişoara, Ioana-Cristina Bucur, a spus că a decis să rămână în România pentru a-şi continua studiile, la Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti."Media 10 a fost o bucurie foarte mare, nu mă aşteptam neapărat, dar surpriza era mare şi plăcută. Consider că performanţă se poate face şi în ţară, iar faptul că până la liceu şi în liceu există copii buni şi fac performanţă cred că acest lucru se poate aplica şi în cadrul facultăţii. Munca asiduă dar şi facilă, în sensul de a munci cu spor, nu foarte mult, dar mai ales un plan de învăţat ajută foarte mult în acest proces de învăţare şi de asimilare a informaţiilor", a menţionat Ioana-Cristina Bucur.Deşi excelează la ştiinţele exacte, Ioana-Cristina Bucur a participat la Olimpiada Naţională de Lectură şi la Olimpiada Naţională de Limba Română, întrucât, potrivit adolescentei, acestea reprezintă partea ei "sufletească", în timp ce matematica reprezintă partea ei "ştiinţifică, reală", adică "Româna e de suflet şi Matematica de viitor". AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Nona Jalbă, editor online: Anda Badea) Sursa foto: Dumitru Rusănescu / Facebook