Mitingul Diasporei. Incidente în Piața Victoriei

10:50

Premierul Dancila si alti cativa ministri sunt in concediu, la Palatul Victoria ramanand inlocuitorii lor. Sedinta saptamanala de guvern a fost anulata.In avanpremiera mitingului de azi, caravanele cu romanii veniti din diaspora au traversat joi tara in drumul lor spre Capitala, fiind intampinate cu aplauze si steaguri in locurile in care au poposit. Coloanele s-au marit in drum spre Bucuresti. 10.10 Zeci de persoane sunt în ”țarcul” din fața Guvernului, altele așteaptă la umbra clădirilor din zonă. La un momemnt dat, la o boxă din Piața s-a pus o melodie cu celebrul sloganul anti-PSD al verii. Articolul integral pe ZIARE.COM